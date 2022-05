“Soy inocente de lo que se me acusa”: Luis Núñez comenzó una huelga de hambre seca

Días complejos son los que vive Luis Núñez. El ex delantero de la Universidad Católica lleva meses recluido en la Unidad Especial de Alta Seguridad (Ueas), y este lunes tomó una drástica medida para presionar su proceso judicial.

Mediante una carta, según La Tercera, el ex ariete de los “cruzados” informó al alcaide del centro penitenciario que comenzará un proceso de huelga: “vengo en comunicar al señor alcaide que doy inicio a una huelga de hambre seca. El motivo es manifestar mi molestia contra el fiscal Rodrigo Chinchón, ya que llevo más de 28 meses en una causa en la que yo soy inocente de lo que se me acusa”, indicó.

Luis Núñez está presuntamente involucrado en el homicidio de un hombre en una balacera en la que resultaron otras dos personas heridas, en un incidente ocurrido el pasado 10 de octubre del año 2018.

“Llevo 28 meses en una cárcel de máxima seguridad con régimen de 21 horas encerrado por 3 de patio. Hoy me encuentro aislado en una pieza 24 horas por amenazas y problemas por la misma causa. Todo ello me ha llevado a tomar esta decisión”, agregó el ex delantero.

Cabe recordar que tras los hechos que se le imputan, Luis Núñez arrancó junto a su familia a Bolivia, donde fue encontrado y trasladado al país para formalizarlo en el caso, pese a que en reiteradas ocasiones a insistido en su inocencia.

“Yo sí estaba en el lugar pero el problema no es mío. No es si se confundieron. Es que es mentira. Yo no disparé, no tenía siquiera una pistola. Yo no disparé. Si lo hubiese hecho, créeme que me pongo los pantalones y asumo mi responsabilidad. No voy a dejar que me condenen”, dijo hace algún tiempo en el ex matinal del Canal 13, Bienvenidos.

En lo mismo, en La Tercera sostuvo que: “si yo fuera culpable, te lo juro que yo no estaría hablando contigo. Cuando yo cometí un error y estuve cuatro años preso por tráfico, yo nunca salí diciendo que no había sido. Yo me puse mis pantalones y asumí mi error”, indicó por esos días.