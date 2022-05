Luka Tudor y la llegada de Ariel Holan a la UC: “A la gente de Colo Colo esto no le debe gustar”

Mientras la duodécima jornada del Torneo Nacional 2022 está a la vuelta de la esquina, en la Universidad Católica ya definieron al reemplazante de Cristian Paulucci en la banca precordillerana: Ariel Holan.

El adiestrador argentino, autor material del tricampeonato cruzado, fue confirmado por la Universidad Católica como su nuevo entrenador el pasado sábado.

En ello, en el entorno de la UC las reacciones han sido diversas y una de ellas llegó en palabras de Luka Tudor. El ex goleador de los “cruzados” comentó en ESPN Chile que: “a mi me parece extraordinario que haya llegado (Ariel) Holan. Al final se cae un poco el equipo que se lesionaron muchos jugadores en su primer paso, pero me parece que de los campeones en los cuatro campeonatos fue el que jugó mejor”, dijo.

Aseguró que con Ariel Holan, la UC tenía: “un equipo rápido, agresivo, que te iba a recuperar arriba, que te complicaba a rivales de mucho nivel y con una propiedad importante. Incluso yo creo que a la gente de Colo Colo esto no le debe gustar y a otros equipos que están en la pelea”, indicó.

“Colo Colo es el mejor equipo del campeonato y Católica no venía bien y creo que (Ariel) Holan es un técnico que te puede recuperar a un equipo, que lo conoce perfecto y me parece que debe haber hecho una petición alta donde quiere un equipo que compita”, complementó Luka Tudor.

En el cierre, indicó que: “de los nombres que se mencionaron, es lo mejor porque conoce todo, conoce el medio y conoce a los jugadores, listo”, finalizó Luka Tudor sobre la llegada de Ariel Holan a la UC.