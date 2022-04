Diego Rivarola y la situación de Escobar en la U: me cansé de los técnicos que se aferran al puesto

Diego Rivarola, ídolo de la U, no tuvo piedad a la hora de analizar el actual momento de los azules. Universidad de Chile volvió a perder este viernes, ahora antes Audax Italiano, y profundizó su crisis futbolística.

En ello, el ex ariete universitario comentó en ESPN Chile que: “lo de la U, las dos, tres primeras fechas decía preocupante, yo ya no sé que palabra ocupar, es más que preocupante. Lo de la U no sé si tiene vuelta, es irreversible, porque uno entiende que esta U empezó ganando y es una U que si se ve el partido de hoy es que ha ido del medio para abajo, decayendo”, aseguró.

“Entonces ¿Por qué pensar que esto va a cambiar?, yo entiendo las palabras de Escobar y me imagino que él siempre cree que puede cambiar porque tiene la capacidad, pero qué seguridad nos da que vaya a cambiar, a mi ninguna”, complementó Diego Rivarola, ex delantero de la U.

Incluso aseguró que: “vamos más allá, es el club el que está en juego también, entonces qué posición tomarán y también ha pasado con muchos técnicos, pero con la gran mayoría que están en un mal momento y se siguen aferrando al puesto, ya me cansé y no lo digo solo por Escobar, pero lo hacen más por una conveniencia propia que por un bienestar del club”, dijo.

Cerró insistiendo en que: “quieren que les paguen el finiquito o lo que les queda el sueldo y me ha tocado ver que ningún técnico ha renunciado, ninguno y fueron todos de la medianía para abajo, ¿Por qué no renuncian?”, finalizó Diego Rivarola.