Fernando Felicevich, tajante: “No soy uno de los dueños de la U”

Fernando Felicevich va al volante de su auto en una carretera de Milán, Italia. Activa el manos libres y se dispone para el diálogo con ADN Deportes. ¿Su mayor interés? Aclarar que no es uno de los nuevos dueños de Universidad de Chile.

“En el último tiempo se empezó a deslizar el rumor de que yo estaba en la propiedad de la U y lo quiero desmentir tajantemente. No tengo nada que ver con su propiedad, por ninguna vía, ni a través de alguna empresa, fondo de inversión o cualquier otra figura. No tengo la más mínima participación y me parece injusto e incluso peligroso que se me relacione con la propiedad de la U”, enfatizó Fernando Felicevich.

¿Por qué peligroso?

Porque mucha gente transforma los rumores en realidad y hoy tanto en el fútbol como en el país las cosas no están tranquilas. La gente anda nerviosa, todo está muy convulsionado y resulta que uno queda al medio de un rumor infundado. No es gratis que se me vincule con la propiedad del club. No hay que jugar con eso. La U es un club demasiado grande, trasciende el fútbol y todo lo que ahí ocurre o se dice tiene alcances proporcionales a su envergadura.

¿Por qué cree que cobró fuerza este trascendido?

No sé, pero es mentira. Ya son varios años que algunas personas inventan cosas sobre mí, pero siguen la lógica del “miente, miente que algo queda”. A mí jamás se me pasó por la cabeza estar en la propiedad de la U. Nunca estuvo en mis planes. Es completamente falso que haya entrado al club, no lo hice de manera individual ni como parte de un grupo de empresarios. Que se me adjudique una cosa así es de falsedad absoluta.

¿Se le ofreció entrar al negocio? ¿Comprar un porcentaje del club?

No, y no se me cruza por la cabeza entrar a una institución tan grande como la U porque además requiere una dedicación máxima y yo estoy en otra actividad en la misma industria. Los propietarios anteriores destinaron prácticamente la totalidad de su tiempo al club. Hubo quienes lo hicieron muy bien y otros como el último propietario que lo hizo muy mal. Pero todos le dedicaron mucho tiempo y no está en mi plan de vida presente ni futuro manejar un club así.

Usted tiene relación profesional con la U, ¿Quiénes son sus interlocutores ahí?

Los mismos cargos con los que me relaciono en otros clubes. Uno habla con los directores deportivos, los gerentes generales, con los encargados del fútbol. Yo ahora estoy en Italia y voy a ver a los directores deportivos, no voy a visitar a los dueños de los clubes. Y en la U, Católica, Colo Colo y todos los clubes fue siempre igual. En la U me entiendo con Cristian Aubert, Michael Clark y estoy esperando conocer a Luis Roggiero. Mi relación con la U es la misma de siempre.

La influencia de Fernando Felicevich en La Serena

En el diálogo con ADN Deportes, también aclaró otro de los rumores que rondan sobre el: su participación como propietario de Deportes La Serena. “Es lo mismo que cuando se dijo que yo había entrado a la propiedad de Huachipato, Cobresal, Arica o Barnechea. La realidad es que tengo una de las oficinas de representación más importantes de Chile, con muchos jugadores y presencia en distintos planteles. En La Serena la historia es otra”

Expláyese…

La Serena estaba en un momento muy complicado, al borde de la desaparición, y tuve la suerte de hacer un contacto, un nexo con Cristián Contador, alguien que conocía y en quién confío mucho y que tenía la pretensión de invertir en el fútbol. Junté a la partes, a la institución y una persona que se motivó con el proyecto. Hoy Cristián es el propietario y presidente del club y lo está haciendo muy bien.

Pero usted cumple un rol activo ahí

Por supuesto, estoy muy cerca de él, lo ayudo, asesoro y tengo jugadores en el plantel. Pero también hay muchos jugadores de otros representantes. Lo de la Serena es una imprecisión más. Yo no soy muy amigo de las entrevistas, de salir a desmentir o confirmar cosas, hace mucho tiempo decidí no entrar en ese juego, pero ahora con el tema de la U me pareció pertinente hacerlo.

El futuro de Arturo Vidal y Alexis Sánchez

¿Su viaje a Italia es rutinario o tiene que ver con el futuro de Vidal y Sánchez?

Es de rutina, hace casi dos años que no podía venir por la pandemia. Arturo y Alexis están contentos, entrenando bien. Lo mismo Gary, siendo titular y muy importante en Bolonia, un equipo que anda bien. Erick (Pulgar), por su lado, está recuperándose de la lesión. Fue nominado a la selección y, por lo tanto, el cuerpo médico de Chile debe tener información valiosa y alentadora.

¿El futuro de estos jugadores está en Italia?

Sí, los cuatro tienen contrato con sus clubes. El Inter está en carrera en la Champions, peleando el campeonato italiano, siendo cada vez más protagonista. Arturo y Alexis juegan algunos partidos desde el inicio, otros entrando desde el banco, pero se sienten importantes. Inter tiene un plantel muy rico y ambos tienen claro que deben aportar al máximo cuando les toca.

Cada vez que postean o Vidal transmite en sus redes sociales el foco está puesto en la Roja.

En verdad, están con muchas ganas, muy optimistas. El equipo se encontró en las últimas dos fechas. Esos triunfos fueron inspiradores y quedaron prendidos, con muchas ganas de viajar a Chile tras el partido con el Milán.

¿Fernando Felicevich influye en la nómina de la selección?

Ja ja, yo me informo de la nómina por Twitter. Y me pongo nervioso por que sé que algunos de mis jugadores están esperando ser convocados. Hasta que no se publica la lista no tengo la menor idea de quién viene y quién no. Entiendo que es interesante alimentar el mito porque desde la época de Bielsa que se vienen diciendo cosas. Es una realidad que en las nóminas hay muchos jugadores que trabajan conmigo pero son los mismos de siempre. Si alguien quiere cuestionar los nombres, adelante, pero para mí están los que tienen que estar. Acá los encargados son los entrenadores y la ANFP. Si yo tuviera la potestad de imponerle un jugador a entrenadores de la talla de Bielsa, Borghi, Sampaoli, Pizzi, Rueda o Lasarte sería el mundo al revés.

¿Ni Fernando Felicevich ni nadie?

Nadie, si después son los técnicos quienes deben defender su trabajo, una Copa América o la clasificación a un mundial con esos jugadores. Cómo van a hipotecar su opción, algo tan grande como dirigir una selección, por un arreglo de ese tipo. Sería una locura. Lo descarto totalmente.