En el empate entre Universidad de Chile y Palestino, hinchas azules presentes en Santa Laura levantaron un lienzo con la consigna “Felicevich, devuelve el club”. En diversas ocasiones y desde diferentes esferas, el representante argentino ha sido sindicado como uno de los empresarios detrás de la compra de Azul Azul.

Pese a esto, el controlador de la agencia Twenty Two Sports, negó las vinculaciones de su persona a la institución estudiantil. “Una vez más, quiero aclarar que no tuve, no tengo y jamás voy a tener participación en la propiedad de Azul Azul”, escribió el empresario en su cuenta de Twitter.

“Hay algunos que han armado una campaña para hacer parecer que sí. Mienten. Sistemáticamente. Todos los días. Ya voy a descubrir quién les está pagando para mentir“, disparó Fernando Felicevich.

En conversación con ADN Deportes en noviembre de 2021, el trasandino ya había negado su relación, directa o indirecta, con Universidad de Chile.

“No tengo nada que ver con su propiedad, por ninguna vía, ni a través de alguna empresa, fondo de inversión o cualquier otra figura. No tengo la más mínima participación y me parece injusto e incluso peligroso que se me relacione con la propiedad de la U”, manifestó en ese entonces.

En lo futbolístico, los azules completaron otra fecha sin ganar y crecen los cuestionamientos al plantel y al trabajo de Santiago Escobar. En los últimos ocho partidos el equipo solo ha ganado uno y al colombiano se le agota la línea de crédito en el banquillo estudiantil.