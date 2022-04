El técnico Santiago Escobar adelantó el encuentro de Universidad de Chile frente a Coquimbo Unido por el Torneo Nacional 2022, en el que su escuadra volverá volver a los triunfos tras la derrota ante Universidad Católica. Además, el colombiano despejó las dudas sobre su continuidad en el club.

En conferencia de prensa, el estratega se refirió a una supuesta renuncia de su parte al cargo de entrenador, rumores que fueron descartados por “Sachi”. “Han dicho que yo he renunciado a Universidad de Chile y en ningún momento he presentado mi renuncia. Aún en este momento difícil nos sentimos fuertes. Hay un contrato hasta diciembre y yo quiero continuar. Cuando me preguntan si en el próximo partido hay una derrota qué podría pasar, esa es una pregunta para los dirigentes”, apuntó.

Por otro lado, el entrenador también negó los reportes de medios ecuatorianos que lo sitúan en la banca de Liga de Quito. “Los hinchas de Liga siempre tuvieron el deseo que yo dirigiera la institución, pero tengo un vínculo con Universidad de Chile. No he tenido ningún contacto con la dirigencia”, aseguró.

En cuanto a lo futbolístico, Escobar remarcó que lo mostrado por sus dirigidos en el segundo tiempo en el Clásico Universitario es lo que espera ver en el campo de juego. “Nos quedó como conclusión que hay materia prima, hay buenos jugadores. Esos minutos han sido lo más interesante en este proyecto y ojalá podamos tener esa regularidad en los partidos que vienen. En la semana seguimos perfeccionando esos detalles y esperamos tener un buen partido el sábado”, sostuvo.

En la misma línea, el director técnico adelantó que Darío Osorio estará en el equipo titular en el duelo frente a Coquimbo Unido. “Está haciendo méritos y queremos que vaya madurando de a poco. Esperemos que su rendimiento sea igual desde el inicio como finalizando el partido”, manifestó Santiago Escobar.

El compromiso entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, válido por la novena fecha del Torneo Nacional 2022, se jugará este sábado 9 de abril a partir de las 17:30 horas y será transmisión de ADN Deportes.