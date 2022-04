Pedro Araya, compañero de ataque de Leonel Sánchez en la U: “Va a ser muy difícil que salga otro como él, era único”

Entre los centenares de personas que se apersonaron para despedir al fallecido Leonel Sánchez, la familia del fútbol se hizo notar y así lo hizo uno de sus compañeros históricos de ataque: Pedro Araya.

El ex delantero de la U conversó con ADN Deportes en Recoleta, donde se velan los resto del zurdo. “Era mi ídolo, fue extraordinario jugador, como compañero y amigo. No me queda decir otra cosa. Solo puedo hablar de él como un gran jugador y una gran persona”, aseguró quien deslumbró con el “Ballet Azul” y en el fútbol azteca, donde jugó por San Luis y Atlas de Guadalajara.

Siendo un permanente compañero en el camarín de Universidad de Chile de Leonel Sánchez, Pedro Araya fue tajante en torno a sus condiciones futbolísticas: “Ojalá, pero va a ser muy difícil que salga otro Leonel Sánchez, era único”, sostuvo.

Pedro Araya y el recuerdo del Ballet Azul

Él, junto a Leonel Sánchez y Carlos Campos, fueron el tridente que posibilitó gran parte de los éxitos de aquel equipo en la década de los 60 en el fútbol chileno. “Campos sabía lo que yo iba a hacer y sabía lo que Leonel iba a hacer. Salimos todos de las fuerzas básicas, se lo debemos a Washington Urrutia y lo continuó el “Zorro” Alamos. Nos entendíamos muy bien porque veníamos del mismo semillero”, planteó.

Hoy, lamentablemente, es el único jugador de aquel tridente que sigue con vida tras la muerte de Leonel Sánchez y, el 2020, de Carlos Campos. De hecho, para el funeral del “Tanque” alineó junto al féretro con el “gran Leonel” en aquel responso.

“Siempre salíamos del vestidor como ese día y lo hicimos así esa vez. El fútbol chileno está de luto”, cerró una de las figuras históricas del deporte nacional.