;

VIDEO. El quiebre sería definitivo: revelan término entre Sergio Lagos y Nicole tras 20 años de relación

La periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, compartió la información a través de sus redes sociales.

Nicolás Lara Córdova

20 de Febrero de 2015/VIA DEL MAR Nicole y Sergio Lagos ,camina por la alfombra roja durante la Gala del Festival de Via del Mar 2015. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

20 de Febrero de 2015/VIA DEL MAR Nicole y Sergio Lagos ,camina por la alfombra roja durante la Gala del Festival de Via del Mar 2015. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO / Francisco Longa

Un nuevo quiebre amoroso remeció al espectáculo nacional. Durante la noche de este viernes la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez utilizó sus redes sociales para informar sobre el término de la relación entre Nicole y Sergio Lagos.

Revisa también:

ADN

Gutiérrez subió un video donde explicó más detalles sobre el término entre ambos.

“Es una de las parejas más emblemáticas de la farándula, de esas parejas que uno pensaría que no se van a separar nunca, que pasaron todas las adversidades y no fue así”, inició contando.

”Después de 20 años juntos, Nicole y Sergio Lagos tomaron distancia, se separaron. Están viviendo en casa separadas”, anunció.

Cecilia Gutiérrez habló con Sergio Lagos, quien le confirmó el quiebre, pero remarcó que se mantienen unidos como familia.

“A pesar de que habían rumores de infidelidad o terceras personas, él me dice que es distanciamiento se debe a un desgaste natural de una relación de 20 años y que decidieron con Nicole tomar caminos separados”, agregó.

“No hubo separación traumática”, cerró Cecilia Gutiérrez.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad