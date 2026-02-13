20 de Febrero de 2015/VIA DEL MAR Nicole y Sergio Lagos ,camina por la alfombra roja durante la Gala del Festival de Via del Mar 2015. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO / Francisco Longa

Un nuevo quiebre amoroso remeció al espectáculo nacional. Durante la noche de este viernes la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez utilizó sus redes sociales para informar sobre el término de la relación entre Nicole y Sergio Lagos.

Gutiérrez subió un video donde explicó más detalles sobre el término entre ambos.

“Es una de las parejas más emblemáticas de la farándula, de esas parejas que uno pensaría que no se van a separar nunca, que pasaron todas las adversidades y no fue así”, inició contando.

”Después de 20 años juntos, Nicole y Sergio Lagos tomaron distancia, se separaron. Están viviendo en casa separadas”, anunció.

Cecilia Gutiérrez habló con Sergio Lagos, quien le confirmó el quiebre, pero remarcó que se mantienen unidos como familia.

“A pesar de que habían rumores de infidelidad o terceras personas, él me dice que es distanciamiento se debe a un desgaste natural de una relación de 20 años y que decidieron con Nicole tomar caminos separados”, agregó.

“No hubo separación traumática”, cerró Cecilia Gutiérrez.