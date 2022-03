Arturo Vidal sobre un posible interinato en la banca de la Roja: “Es una locura”

El mediocampista de la Selección Chilena, Arturo Vidal, habló en exclusiva con ADN Deportes este miércoles, momentos antes de tomar su vuelo de regreso a Italia.

Respecto a cómo fue el sentir del equipo tras la caída ante Uruguay, indicó: “Es increíble el cariño que hemos tenido después del partido, se agradece de corazón. Ahora queda volver a mi equipo con el Inter, descansar y seguir con todo”.

Consultado sobre un posible interinato en la banca de la Roja, lanzó que “es una locura, una locura eso. Espero que siga el profe (Lasarte), que pueda la selección estar bien, que analicen el nuevo proceso y que todo sea para mejor y en el beneficio del equipo”.

¿Eliminación del Mundial? “Fue duro este golpe, pero nos tenemos que levantar, pensar en el futuro y ojalá vengan cosas mejores. Han sido años muy lindos con las Copas Américas, Mundiales y esperemos que podamos ir para el siguiente”, sostuvo el mediocentro del Inter.

¿Palabras de Milad responsabilizando a Rueda? “Eso no me compete, no me meto con los dirigentes, ya que cada cual tiene que hacer su trabajo y no es el momento para criticarlos. Estoy demasiado triste para pensar en ello. Ahora solo quiero pensar en mi carrera y volver cuando me toque a la selección”, aclaró el volante.

¿Futuro en el Inter? “No sé qué va a pasar. Espero ser campeón con el Inter, preocuparme de mi carrera y estar bien para la selección”, cerró Vidal.

Consignar que Ben Brereton es otro de los futbolistas que abandonó el país durante esta noche, aunque el hombre del Blackburn Rovers lo hizo sin dar declaraciones.