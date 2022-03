“Nos timaron desde Chile”: Iván Morales recibió una serie de críticas tras el triunfo de Cruz Azul en Concachampions

Iván Morales sumó un nuevo partido con la camiseta del Cruz Azul e ingresó a los 69 minutos en el triunfo por 1-0 contra Montreal de la MLS, duelo correspondiente a los cuartos de final de Concachampions.

Los “Cementeros” se quedaron con el triunfo gracias al solitario gol de Uriel Antuna. En tanto, el delantero chileno ingresó a la cancha en reemplazo de Carlos Rodríguez, cuando restaban poco más de 20 minutos de partido.

Si bien alcanzó a estar poco tiempo en cancha, Iván Morales no logró convencer a los fanáticos mexicanos y tras finalizar el encuentro recibió una serie de críticas en redes sociales.

A través de Twitter, los hinchas cuestionaron el rendimiento del ex Colo Colo, apuntando a su estado físico y su escaso manejo con el balón en la ofensiva del cuadro celeste.

“Está muy pesado, muy lento”, “nos timaron desde Chile”, “en qué problema nos metimos” e incluso “un auténtico estorbo adelante”, fueron algunas de las críticas que recibió Iván Morales por parte de los hinchas del Cruz Azul.

Ivan Morales se ve pesado no me convence 🤔

A Iván Morales cada vez le veo más pinta de Quick… Será que nos timaron desde Chile? Espero que no.

El chileno Iván Morales después de algunos partidos no ha mostrado nada interesante. No es capaz de retener de espaldas y tampoco tiene buen manejo con el balón. Ojalá no sea un jugador que sólo funciona si lo asisten. ¿No habrá algún jugador mexicano que aporte eso? @CruzAzul

— cap_azul (@capazul2) March 10, 2022