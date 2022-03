Santiago Escobar: “Lo más fácil sería echarle la culpa a terceros, pero asumo toda la responsabilidad por el Superclásico”

En una breve conferencia de prensa, el técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, intentó explicar el rendimiento del club en su primer Superclásico oficial, el cual perdió de manera contundente.

El entrenador colombiano se defendió ante el hecho de haber dispuesto como titular a los juveniles Bastián Tapia y Darío Osorio. “Son decisiones que se toman en la semana. Queríamos proteger el sector posterior con hombres maduros en el centro del campo, pero cada ataque que recibimos terminó en gol. Hubo mucha eficacia del rival y volvimos a mostrar los inconvenientes defensivos que hemos tenido durante todo el campeonato. Era un escenario difícil para los jóvenes, la responsabilidad no es de ellos sino mía“, planteó e insistió en su defensa a los juveniles del plantel.

“Nos ganaron muy fácil las espaldas, las líneas no estuvieron cortas como pretendía. Bastián Tapia venía trabajando bien, sabíamos que era un partido complicado pero estaría protegido pero Colo Colo fue avasallante. No me arrepiento de ponerlos, como a Darío Osorio, que sólo salió porque se acalambró”, aseguró Santiago Escobar respecto a lo hecho en el Superclásico.

Santiago Escobar pidió disculpas a los hinchas de la U

El DT azul trató de analizar tácticamente el duelo en el Monumental. “No nos salió lo que pretendíamos con la estructura. La cambiamos en el segundo tiempo, se veía que podía mejorar pero nos ganaron merecidamente. Le pido disculpas a la afición, no es el partido que pretendíamos jugar. Estoy dolido con lo que pasó”, argumentó.

Apelando incluso a lo emocional, “Sachi” quiso pedir disculpas ante la inferioridad que mostró el equipo en Pedreros. “Sé lo que significa tanto tiempo no ganarle a un rival como Colo Colo. Lo más fácil sería echarle la culpa a terceros, pero asumo toda la responsabilidad. Los entrenadores vivimos de los resultados, escudarme en terceros no lo hago nunca. No puedo hacer mucho análisis del partido por la superioridad que tuvo el rival. No hay otro camino que la corrección, no hay muchas oportunidades más y hay que mirar para adelante a ver qué nos depara el futuro”, planteó.