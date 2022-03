Este domingo, el editor del Diario de Querétaro, Marcos Arellano, conversó con ADN Deportes sobre la brutal batalla campal ocurrida en medio del partido entre los “Gallos Blancos” y Atlas por la Liga MX.

Tras los serios hechos de violencia que, extraoficialmente, apuntan al menos a 15 fallecidos, el periodista mexicano confirmó que la jornada del domingo correspondiente a la fecha 9 no se jugará.

“Las imágenes son lamentables. No todos los queretanos se sumaron a la violencia, fueron una parte de la barra. Pero lo que vimos ayer fue una barbarie, no sabemos lo que va a pasar pero la imágenes hablan por si solas”, comentó.

“Es irracional la forma de actuar de esas personas, que sin ningún valor golpearon personas inconscientes. Es algo que no podemos permitirnos en el mundo del fútbol, en medio de una guerra por la paz y todo lo que está viviendo el mundo. La Liga MX no estuvo a la altura y la seguridad fue nula, no había policías. Esto lo veíamos en películas y es difícil dimensionar lo que pasó ayer”, complementó.

Consultado por los antecedentes de violencia entre ambos equipos, Marcos Arellano explicó que “Atlas descendió a Querétaro en el 2007 y desde entonces han existido algunos conflictos mas pequeños, dentro o afuera del estadio. Pero creo que ayer había algo premeditado en la barra para planear algo así y quisieron tomar esa revancha que llegó a un limite que no habíamos visto antes”.

Las sanciones que podría arriesgar Querétaro

Respecto a las posibles sanciones que podrían arriesgar los clubes y la Liga MX, el periodista afirmó que “ayer hubo un comunicado desde la liga, que dice que se abrirá una carpeta de investigación para dar con los responsables. Cuando hay algún enfrenamiento entre barras las sanciones mas comunes en México son partidos sin publico y una multa económica”.

“Las barras en México iniciaron como porras, y se han ido copiando a las barras bravas de Argentina. Ahora hay narcos dentro de las barras y van a comerciar sus drogas, de eso es lo que se habla de las barras mexicanas”, agregó.

Finalmente, el editor del Diario de Querétaro se refirió a los potenciales castigos desde la FIFA. “Deberían tomar cartas en el asunto. México no es el merecedor para realizar una Copa del Mundo y debería tener una sanción ejemplar para acabar con esto. Si la FIFA no toma decisión radical, el país no va a cambar. Deberíamos hasta estar suspendidos de Qatar 2022 para hacer sentido a los fanáticos”, cerró.