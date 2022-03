Cristian Paulucci apuntó contra el arbitraje en derrota de la UC ante Palestino: “Si te perjudican de esa manera, es casi imposible ganar”

El técnico de Universidad Católica Cristian Paulucci habló en conferencia de prensa en la previa del partido de sus dirigidos frente a Cobresal por el Torneo Nacional 2022.

El argentino analizó el arbitraje en la derrota de su equipo frente a Palestino por la cuarta fecha del campeonato. Tras el compromiso, el estratega fue bastante autocrítico y reconoció que sus dirigidos no tuvieron una buena actuación. Ahora, mantuvo ese mensaje, pero responsabilizó en gran parte al arbitraje por la caída de su escuadra.

“Desde que agarramos el equipo al año pasado, no nos cuesta ganar. Nos perjudicaron. El segundo gol fue un lateral claro para nosotros y nos convierten. En el penal de Zampedri, la jueza de línea solo cumple la función de que no se adelante el arquero, que no tenía ningún pie sobre la línea. El partido siguió y si no le avisan del VAR, errábamos el penal. La mano de Farías es alevosa, le pega en las dos manos, el árbitro lo ve, pero no le avisan del VAR o no va a revisar nada”, criticó.

“Eso no quita que no hayamos hecho un buen partido, pero si te perjudican de esa manera, es casi imposible ganar”, añadió.

El trasandino fue consultado por el Superclásico de este fin de semana entre Colo Colo y Universidad de Chile, pero fue tajante en responder que su interés no está puesto en ese encuentro. “Ni miro el clásico. Lo único que me importa es mi equipo y Cobresal, que es el rival en este momento. Lo que me preocupa es que el plantel funcione y ganemos el partido. Cuando tengamos que jugar en contra de ellos, se analizan sus duelos”, explicó.

Precisamente, el entrenador remarcó los dirigidos por Gustavo Huerta son un complejo contrincante. “Es un gran rival. Estamos en una liga muy competitiva y pareja, donde todos le pueden ganar a todos. Han sumado gente de experiencia y los veo hasta mejor que el año pasado. Trataremos de hacer un buen partido y mejorar lo que hicimos en la última fecha”, manifestó.

El compromiso entre los cruzados y los mineros será el próximo domingo 6 de marzo a partir de las 20:30 horas en El Salvador.

Por último, Cristian Paulucci destacó la adaptación de Nehuén Paz en la precordillera. “Lo vi demasiado bien. Estamos muy contentos con su llegada. Es un buen chico, inteligente y fuerte. Es muy profesional y creo que va a ser un gran aporte. Trataremos de no apurarlo y cuando veamos que tiene que estar, va a estar”, finalizó.