Gonzalo Higuaín descartó volver a jugar en Argentina: “No pasa por mi cabeza ni volver a vivir ni a jugar”

El delantero argentino, Gonzalo Higuaín, fue el foco de las críticas en la selección trasandina en distintas oportunidades y cada gol errado en instancias claves le implicó cientos de cuestionamientos en su carrera. En una entrevista con Olé, el actual jugador del Inter de Miami de la MLS analizó cómo convive con las críticas y aseguró que no piensa volver a jugar ni a vivir en Argentina.

“Jugué 15 años en los mejores equipos del mundo, metí más de 300 goles, tres Mundiales y cuatro Copas Américas. ¿Cómo me va a afectar lo que venga de otra persona que ni sé lo que hace de su vida y basa sus frustraciones en mí? Al contrario, me río”, dijo “Pipita” sobre algunos memes que le han dedicado.

“Fue un momento de mi vida que lo sufrí, pero cuando ya te adaptas no es que te volvés impermeable, porque las críticas duelen siempre, pero te duele de otra manera. Cuando vas creciendo lo vas tomando de quién viene o cómo lo dice, cómo está intencionado, si vende o no vende. Te volvés distinto a la hora de recibir las críticas”, añadió.

Higuaín no piensa en volver a Argentina

Consultado por un posible retorno a su país natal, el atacante de 34 años explicó que “cuando me fui pensaba en retirarme en River Plate, pero uno no puede proyectar el futuro. Seguramente porque lo digo yo ahora van a salir a decir de todo y si lo dice otro no pasa nada, pero lo sabemos todos”.

“Argentina está muy mal ahora. A nivel seguridad, a nivel todo. Yo cada vez que vuelvo noto cambios gigantescos y no pasa por mi cabeza ni volver a vivir ni a jugar”, complementó.

Finalmente, Gonzalo Higuaín repasó el presente de la “Albiceleste” rumbo a Qatar 2022. “Me hace acordar a nuestra camada antes de Brasil. Un grupo que se lleva bien, que juega bien. La veo sólida y cuando un equipo está sólido es difícil de ganarle”, sentenció.