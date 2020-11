Gonzalo Higuaín tras decidir dejar Europa: “Ya estaba saturado de la presión élite”

El delantero argentino, Gonzalo Higuaín, hizo una particular confesión en conversación con ESPN sobre su carrera futbolística, revelando por qué decidió cambiar Europa para irse a jugar a la MLS de Estados Unidos.

“El último año no lo disfruté como se merecía que se disfrute el fútbol de élite y creo que ahí es cuando uno empezó a decir: ‘algo tiene que cambiar’. Ya estaba saturado de la presión élite, saturado de constantemente estar demostrando lo que había hecho en el fútbol. Y no está mal tampoco, pero día a día, partido a partido durante 14 años, a uno la cabeza por momentos le juega una mala pasada”, comenzó diciendo el trasandino.

Tras ello, añadió que “tenía más ganas de otras cosas, esa es la simple realidad. Tenía las ganas de bajar a lo que era nivel mediático, nivel presión futbolística y extrafutbolística. Creo que la MLS es una liga que va a crecer mucho; no voy a negar que pensaba que me iba a ser más fácil adaptarme, es una liga física y si no vienes concentrado, lo puedes pasar mal”, dijo.

Cabe consignar que el el cuadro de Higuaín está a un solo partido de clasificarse para los playoffs y pelear por el título de liga en la MLS.