Felipe Méndez: “No quiero dar un paso en el fútbol chileno, Unión Española ya es un club grande”

Felipe Méndez, volante de Unión Española, conversó con Los Tenores para analizar el triunfo que lograron ante Curicó Unido en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Nacional 2022. Todo en el medio de rumores que lo pusieron fuera del cuadro hispano en el último mercado de pases.

“Vengo de tres años haciendo las cosas bien. Al final de cada temporada uno se ilusiona con partir a un fútbol más competitivo, pero estoy enfocado en Unión Española. Me siento capacitado para dar ese gran paso”, aseguró el mediocampista, que aprovechó de aclarar un posteo que realizó en Instagram y que se asoció a una posible partida al Fortaleza de Brasil.

“Eso lo ve mi representante. Hubo contactos con el club, pero más del tema no tengo conocimiento. Estoy enfocado en el club, tratar de seguir subiendo mi nivel para tener las chances de ir a jugar al extranjero”, señaló Felipe Méndez, quien expresó con claridad los deseos para su futuro deportivo.

“Me gustaría ir a Brasil o Europa, aunque Argentina no se queda atrás. Creo que el fútbol de Brasil se acomodaría más a mi juego. No quiero dar un paso en el fútbol chileno. Unión Española ya es un club grande. Tengo que salir afuera para seguir creciendo”, comentó.

Felipe Méndez y su presente en Unión Española

El jugador de 22 años explicó cuál ha sido la clave respecto al rendimiento que lo tiene como titular y capitán del cuadro hispano. “Me gusta analizarme y ver las cosas en que puedo mejorar (…) Miro fútbol todos los días, voy rescatando cosas de los que están en la élite. Trato de poder llevarlo a la práctica. Me gustan Marco Verrati, Matteo Kovacic. El remate es una de las cosas que tengo en deuda, tengo que atreverme a pegarle más”, argumentó el volante, que se ilusiona también con tener más chances en la Roja.

“Ya cuando se habla a nivel selección es complicado porque la exigencia es mayor. Creo que en la posición donde juego es donde más jugadores hay, pero nunca me he sentido inferior a ninguno de ellos. Si bien no me tocó participar, lo tomé como experiencia, vi la calidad de los jugadores que habían y le sirve a uno para seguir exigiéndose”, aseguró.

Su próximo desafío será el próximo sábado 5, cuando en el Santa Laura la Unión Española reciba a Huachipato desde las 18:00 horas.