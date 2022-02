Este domingo, San Marcos de Arica informó que su apelación al Tribunal de Arbitraje Deportivo por el descenso a Segunda División se mantiene en desarrollo.

A través de un comunicado, el cuadro ariqueño aseguró que el TAS aún se encuentra en proceso para tener una resolución. “La apelación continúa en trámite, desarrollándose sin alteraciones. Durante la semana, el TAS consideró necesario realizar una audiencia para resolver finalmente el reclamo y en los próximos días debería anunciarse su fecha de realización”, notificaron.

Además, el club afirmó que la apelación realizada no tiene relación con la suspensión de los partidos del campeonato por parte de la ANFP. “En el proceso que se está llevando a cabo, no existe ninguna condicionante al máximo ente rector del fútbol chileno para no programar algún duelo del Campeonato Ascenso Betsson 2022″, comunicaron.

De todos modos, según información de ADN Deportes, San Marcos de Arica sería reintegrado al fútbol de la Primera B por resolución del organismo internacional. En caso de confirmarse esta situación, Barnechea debiera ser el club que juegue en la Segunda División del fútbol chileno durante la temporada 2022.

El equipo sufrió el descenso a Segunda División por secretaría, debido a un error en la inscripción del futbolista Zederick Vega. A raíz de las denuncias realizadas por diversos clubes de la Primera B, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó la resta de 23 puntos al cuadro nortino, lo que significó la pérdida de categoría.

Los clubes que fueron parte de las denuncias en contra del equipo de la primera región del país fueron: Barnechea, Cobreloa, Copiapó, Iquique, Fernández Vial, Puerto Montt, Rangers, Santiago Morning, San Luis y Unión San Felipe.