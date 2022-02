“DisUnited”: En Inglaterra plantean un conflicto entre CR7 y Maguire por la capitanía de Manchester United

Cristiano Ronaldo y Harry Maguire están envueltos en “una lucha de poder” por la capitanía del Manchester United, según lo informado por los periódicos británicos durante las últimas horas.

De acuerdo a la información de The Mirror, el portugués tuvo una conversación con el zaguero para obtener la jineta tras una serie de malas actuaciones, sin embargo, la respuesta habría sido negativa.

“Originalmente, Ronaldo estaba pidiendo a los jugadores que respaldaran a Harry. Pero el problema es que el entrenador ahora quiere que Ronaldo sea el mentor de los jugadores más jóvenes. Eso ha dejado a Harry en tierra de nadie, ya que es el capitán y tiene que seguir lo que dice Ronaldo, para que todo sea agradable”, señaló el periódico.

Según lo consignado, el técnico de los “Diablos Rojos”, Ralf Rangnick, busca quitarle presión a Maguire y pretende que CR7 sea quien oriente a jugadores como Jadon Sancho, Scott McTominay y Marcus Rashford.

Una nueva crisis en el Manchester United

La decisión del DT alemán ha sido vista como un desafío directo al estatus de Maguire, quien se sentiría marginado en cuanto a su autoridad dentro del vestuario y algunos de los jugadores le estarían perdiendo el respeto.

“Se dice que algunos de los jugadores más jóvenes del United están en conflicto por la situación. Sienten que deben permanecer leales a Maguire, como capitán. A pesar de la enorme presencia e influencia de Ronaldo dentro del vestuario”, agregó The Mirror.

Cabe destacar que los Old Trafford no pasan por su mejor momento en Premier League. Si bien regresaron al triunfo a mitad de semana y Cristiano Ronaldo volvió a anotar un gol, el ambiente no sería el mejor. Por lo que parece inevitable que CR7 reemplace a Maguire como capitán del United.