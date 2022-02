Ben Brereton se disculpó con hincha que viajó desde Chile a Reino Unido para verlo jugar este fin de semana

Ben Brereton le pidió disculpas a un hincha que viajó desde Chile hacia el Reino Unido para presenciar el duelo del Blackburn Rovers frente al Millwall este fin de semana, donde el delantero nacional no estará presente tras sufrir una torcedura en su tobillo.

“NOOO, viajé al Reino Unido desde Chile solo para verlo jugar contra Millwall. Solo quería verlo jugar y conocerlo. Aunque espero que se recupere bien”, escribió el hincha chileno en Twitter tras conocer la noticia.

Minutos más tarde, “Big Ben” respondió el comentario a través de un video para lamentar su ausencia. “Jhovan, lamento que no tengas la oportunidad de ver jugar a Ben este fin de semana, pero aquí tienes un mensaje de él mismo”, lanzó el cuadro inglés en sus redes sociales.

🇨🇱 @Jhovan_Kest – sorry that you won’t get the chance to see Ben play this weekend, but here’s a message to you from @benbreo himself. #Rovers 🔵⚪️ https://t.co/5UYcXUOWlq pic.twitter.com/uiQ5UUwYGS

— Blackburn Rovers (@Rovers) February 17, 2022