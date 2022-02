Ben Brereton sufrió una torcedura en el tobillo y no estará el fin de semana ante Millwall

Finalmente este jueves apareció el diagnóstico para la lesión de Ben Brereton de cara al duelo de este sábado entre su club, Blackburn Rovers, y el Millwall.

El técnico del cuadro inglés, Tony Mowbray, comunicó en rueda de prensa que “Big Ben” se torció el tobillo izquierdo en el choque ante West Bromwich Albion el lunes y no estará disponible para el desafío del fin de semana.

De todas formas, la dolencia de Ben Brereton en principio no se extendería más allá del partido ante Millwall, aunque habrá que esperar la evolución del delantero considerando que el siguiente duelo será el miércoles 23 ante Sheffield United.

“Esperaremos y veremos cuánto tiempo será. Pensé que era una patada pero se ha torcido el tobillo. Tendremos que ver, el cuerpo de cada uno es diferente y se recupera de forma distinta”, aseguró el DT Tony Mowbray.

🤕 Tony Mowbray has confirmed that Ben Brereton Diaz twisted his ankle on Monday and will definitely miss this weekend's game against Millwall.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/zjjMgVlK81

— Blackburn Rovers (@Rovers) February 17, 2022