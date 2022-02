DT de Blackburn Rovers: “Crucemos los dedos para que Ben Brereton esté bien, que sea sólo un golpe”

El entrenador de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, se refirió a la lesión que sufrió Ben Brereton en el empate de los “Rovers” ante el West Bromwich por la jornada 32 de la Championship.

El delantero nacional tuvo un fuerte cruce con uno de los defensores del equipo rival a los 70 minutos del encuentro y se vio imposibilitado de seguir en cancha tras dar graves muestras de dolor en su tobillo izquierdo.

“Todo ha sido muy rápido, lo que sí sé sobre Ben Brereton es que es un futbolista que siempre ha sido muy sano. Nunca se pierde un día de entrenamiento, juega cada minuto de cada partido”, explicó el DT británico.

“Big Ben” será sometido a nuevos exámenes para conocer la gravedad de su molestia y los plazos de recuperación. Es ahí, donde la Roja espera con atención los informes de cara a los duelos por Clasificatorias ante Brasil y Uruguay a fines de marzo.

En esa línea, Mowbray apuntó a que “crucemos los dedos para que Brereton esté bien, espero que sea solo un golpe. Mañana sabremos más”.

🗣 WATCH: Tony Mowbray’s post-match comments.

📺 The full interview will be on RoversTV, soon.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/CwN3oiQqHC

— Blackburn Rovers (@Rovers) February 14, 2022