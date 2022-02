Matías Donoso y su posible llegada a Colo Colo: “Hay algunas conversaciones”

Matías Donoso se refirió a la opción de llegar a Colo Colo de cara a la temporada 2022. El atacante de 29 años, quien se encuentra haciendo la pretemporada con Deportes Temuco, aseguró que existen acercamientos con la dirigencia de los albos para sellar un posible arribo al Estadio Monumental.

“Hay unas conversaciones, pero nada claro todavía. Es bonito sonar en Colo Colo, pero yo todavía no tengo nada claro, no sé lo que se está hablando. No puedo decir que hay algo concreto como para ilusionarme”, comentó el delantero en diálogo con Redgol.

Junto a eso, Matías Donoso agregó que no está al tanto de las negociaciones con Colo Colo. “No tengo idea, me mandaron algo, pero no estoy al tanto de esa negociación todavía”, cerró.

Colo Colo perdería a su tercer delantero

El “Cacique” estaría buscando un goleador chileno como alternativa de Juan Martín Lucero y Luciano Arriagada. Esto ante la inminente partida de Christian Santos, quien arrastra molestias físicas del torneo anterior y tiene la opción de ir a Deportivo Cali de Colombia.

Además, el venezolano ocupa un sexto cupo de extranjero y quedaría fuera de toda citación. A la hora de definir la plantilla sólo pueden ir cinco y el resto son todos titulares: Pablo Solari, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.

La salida de Santos, junto a los casos de Iván Morales y Javier Parraguez, obligaría a Blanco y Negro a buscar otro jugador, y Matías Donoso sería el elegido para reforzar la ofensiva de Gustavo Quinteros.