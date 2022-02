Javier Parraguez no se olvidó de Colo Colo en su presentación en Sport Recife: “Fui muy feliz”

Colo Colo debuta este domingo 6 de febrero ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental por el Torneo Nacional 2022 y Gustavo Quinteros ya no contará con uno de sus delanteros para ese partido y para el resto de la temporada.

Esto porque Javier Parraguez fue presentado en Sport Recife de Brasil, cuadro que perdió la categoría en la temporada 2021 y jugará el Brasileirao B.

En la presentación, Javier Parraguez no se olvidó de Colo Colo: “lo he comentado, fui muy feliz. El momento que me tocó defender la camiseta lo hice al máximo y, cuando no me tocó, también”, comentó.

“Yo creo que por eso se refleja tanto el cariño de la gente. Nunca hubo una mala cara, nunca hubo una mala actitud de mi parte. Siempre fui positivo”, agregó el ariete que dejó el Estadio Monumental.

Sobre su llega al fútbol brasileño, el delantero sostuvo que: “es una linda oportunidad. Estoy muy convencido, al igual que todos mis compañeros, que queremos este año ascender, estamos todos en la misma sintonía y obviamente si queremos lograr eso, tenemos que unirnos como equipo y tirar todos para el mismo lado”, dijo.

Javier Parraguez llega a Sport Recife con la misión de ayudar al equipo a volver al Brasileirao y en primera instancia está disputando la Copa Nordeste y el Torneo Pernambucano, donde cayó 2-1 ante Retro el pasado miércoles y este sábado enfrenta a Vera Cruz FC, partido donde podría sumar minutos.