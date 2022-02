Joaquín Montecinos fue presentado en el Xolos de Tijuana: “En Chile piensan que venir acá es un retroceso, pero para mí no es así”

Este jueves, el chileno Joaquín Montecinos fue presentado oficialmente como el nuevo jugador del Xolos de Tijuana. El futbolista de 26 años tendrá su primera experiencia en el extranjero con el cuadro mexicano.

En la conferencia de presentación, el atacante de la selección chilena se mostró muy ilusionado por su llegada a tierras aztecas. “Vengo con mucha energía para aportar mi granito de arena. Espero hacer las cosas de la mejor forma”, aseguró el jugador, que llega a préstamo por un año con opción de compra.

Respecto a los motivos que lo llevaron a la liga mexicana, Montecinos aseguró que la competencia presente en el torneo fue uno de los factores más influyentes. “Siempre he encontrado muy competitiva a la liga mexicana. Tuve la fortuna de que mi padre también jugó acá, y siempre me dijo que lo ayudó mucho en su desarrollo futbolístico”, manifestó. “Para mí lo más importante es seguir creciendo como jugador y como persona, y creo que estar aquí me va a ayudar con esos objetivos”, agregó.

Por otro lado, el exjugador de Audax Italiano se refirió a las críticas que ha recibido en nuestro país, debido a su traspaso a México. “En Chile me han criticado por tomar esta decisión, pero no entiendo por qué. Esta liga es muy competitiva, hay muchos jugadores de alto nivel, y creo que allá no tienen la mentalidad que tienen acá. Piensan que venir acá es un retroceso y eso para mí no es así”, comentó.

Además, el atacante desmintió rumores que aseguraban que el futbolista contaba con múltiples ofertas. “Se hablaron muchas cosas, que yo tenía opciones en muchos lados, pero eso no es así. Estoy muy agradecido de este club que confió en mí”, remarcó.

Consultado por los objetivos que se traza Joaquín Montecinos junto a Xolos de Tijuana, el futbolista fue tajante. “El objetivo es claro: pelear el campeonato. Se ha hecho un plantel para eso, hay un muy buen equipo, pero hay que demostrarlo en la cancha”, sostuvo el jugador.

Actualmente, el nuevo equipo del chileno marcha en la decimoquinta posición de la Liga MX, con un punto conseguido en tres fechas disputadas. En el torneo pasado, el cuadro de Tijuana finalizó el último puesto de la tabla con 15 unidades en 17 partidos.

Montecinos quiere estar en Qatar

En el contexto de su presentación con el Xolos de Tijuana, Joaquín Montecinos fue consultado por el presente de la la Roja, que mantiene su ilusión de ir al Mundial de Qatar restando dos jornadas de las Clasificatorias.

“En la selección estamos pasando por un momento en el que necesitamos los puntos como sea. Nos tocan dos rivales durísimos y el estar acá me va a ayudar mucho para estar de la mejor forma. El objetivo está súper claro y v amos a pelear hasta el final”, concluyó.