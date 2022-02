Gonzalo Jara habló sobre su nuevo compañero de equipo Esteban Paredes: “Me encantaría verlo en Colo Colo”

A fines del año pasado, Gonzalo Jara fue presentado como nuevo jugador de Coquimbo Unido, donde compartirá con sus excompañeros de la selección chilena Esteban Paredes y Rodrigo Millar.

En conversación con ADN Deportes, el futbolista de 36 años se mostró contento por su nuevo desafío en el fútbol chileno. “Feliz por la oportunidad que me da Coquimbo. Tuvimos un cambio de entrenador, que llegó con una idea nueva que me encanta por su forma de ver el fútbol. El campeonato va a ser competitivo para nosotros, lo queremos de esa manera”, manifestó.

Respecto a las aspiraciones de los aurinegros para la temporada 2022, el zaguero prefirió ser cauto. “Hay que ser coherentes con lo que uno dice, pero creo el equipo puede pelear de la mitad de tabla para arriba. Hay que hacernos fuertes de local, la gente de Coquimbo es muy pasional y esperamos estar a la altura de lo que quieren”, comentó Jara.

Los “Piratas” comienzan su camino en el Campeonato Nacional este sábado a las 20:30 frente a la Universidad Católica, en el tradicional ‘Duelo de Campeones’. “No podré estar en el debut. Estoy en plena recuperación, pero me siento bien. No voy a jugar este fin de semana porque no queríamos correr riesgos. Hubiese sido lindo por el partido contra el campeón, pero espero estar para la segunda fecha”, explicó el defensa.

Uno de los motivos que llevó a Gonzalo Jara a fichar por el cuadro de la cuarta región, según las palabras del jugador, fue la presencia de Jean Beausejour, Carlos Carmona, Rodrigo Millar y Esteban Paredes. “Eran parte de las razones de mi llegada. Hablaba mucho con Carlos y con Rodrigo, que estuvo conmigo en México. Me llevé una muy grata impresión cuando llegué al club”, aseguró.

Sin embargo, durante esta semana, el único chileno que ha marcado goles en dos Mundiales, anunció su retiro del fútbol profesional, por lo que no podrá volver a compartir cancha con Jara. “Es un tipo fuera de serie. Me tocó conocerlo mucho, compartimos en Inglaterra en la misma ciudad y te encuentras con otra persona, desde su personalidad y sabiduría. A Jean lo veo en otra cosa, ojalá en un cargo futbolístico o quizás desde lo político, pero ayudando al deporte”, remarcó el zaguero.

“Yo pensé que no se iba a retirar. Cuando tomó la decisión, creí que podía seguir estando, pero hay temas familiares y uno tiene que saber entenderlo. Él quería dar un paso al costado en su carrera, y que no sea el fútbol que lo deje. Deberíamos sentirnos orgullosos de lo que fue como jugador, y lo que le dio a la selección y a la sociedad”, añadió.

De todas maneras, Gonzalo Jara sí podrá ser parte del mismo campo de juego junto a Esteban Paredes. “Lo veo muy bien, desde lo físico y lo anímico. Es un jugador que aporta mucho desde lo humano. Ya lo había tenido en la selección, pero nunca en un club y ha sido un buen compañero”, comentó.

Además, agregó que “Me encantaría verlo en Colo Colo y creo que a él también le gustaría tener su oportunidad. No sé si la institución se lo debe, pero él es un emblema del club, no lo voy a descubrir yo. Debería tener una mejor despedida, y no como la que tuvo

Jara compartió su visión de los “grandes” del fútbol chileno

En la conversación con ADN Deportes, el futbolista formado en Huachipato entregó su opinión de los distintos y transversales momentos que viven Universidad Católica, Colo Colo y Universidad de Chile.

El jugador recalcó que los tetracampeones nacionales “están a dos o tres escalones de los otros equipos grandes”. Además, Jara destacó bastante el trabajo institucional que ha realizado en la precordillera. “Me llena ver a Católica”, aseguró.

Respecto al Cacique, exequipo de Jara, el zaguero también tuvo palabras de elogio para la labor realizada por Gustavo Quinteros. “Me gusta lo que hace Colo Colo. Su entrenador le ha dado una identidad de juego y se refleja dentro de la cancha. Él que ve al equipo sabe cómo juega y ataca. El otro día hizo un partido brillante en la Supercopa, y es porque tienen un técnico que es muy inteligente”, expresó el futbolista.

Sin embargo, Gonzalo Jara es consciente del complejo panorama que vive la Universidad de Chile, club del que también fue parte. “La “U” está en un recambio institucional, con muchos jugadores que se fueron, otros que vienen llegando y tienen que conocer al equipo. Tienen que saber lo que es un grande. Es un gran cambio llegar a un cuadro así, desde lo mediático y desde las exigencias, y el jugador tiene que estar a la altura”, manifestó.

“Le va a tocar el cambio que le tocó a vivir a Colo Colo, que partió desde las bases, con muchos jugadores jóvenes. La “U” tiene calidad y quizás necesita necesita tiempo, pero para un equipo grande es complicado, porque el fútbol no te lo da”, remarcó.

Por último, Jara descartó un eventual regreso a los azules. “Estoy por otra etapa de mi carrera. Uno privilegia el bienestar psicológico. Lo único que quería era irme a una región, no estar en Santiago”, concluyó.