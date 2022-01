La crítica de Guarello al arbitraje del Huachipato-Copiapó: “Si Gilabert tuviera un mínimo de decencia, no dirige más”

En el arranque de Los Tenores este jueves, en la previa del Chile-Argentina, Juan Cristóbal Guarello no quiso que la Roja se llevara todo el foco de la pauta informativa y cuestionó en duros términos el arbitraje del duelo en que Huachipato derrotó a Copiapó.

“Quieren que hablemos los últimos cinco minutos, cuando estemos todos embebidos de la selección. Se están llevando el fútbol chileno para la casa con malos manejos económicos y ahora directamente en la cancha. Ayer perpetraron un asalto a mano armada y que se viene cocinando hace dos meses”, planteó el comentarista deportivo, quien fustigó la labor del juez del encuentro.

“Es un escándalo descomunal, una vergüenza. Si Gilabert tuviera un mínimo de decencia, no dirige más porque no entiende las normas básicas“, planteó Juan Cristóbal Guarello respecto al arbitraje que, bajo su criterio, favoreció a Huachipato.

“Seguramente tendremos más episodios. Una cosa es que a Huachipato le hagan un fallo a la medida, porque el objetivo fue salvarlos, y otra es que le regalen dos penales. En el segundo, a Gilabert le faltó cogotear a los jugadores de Copiapó”, sostuvo el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011.

Los palos de Juan Cristóbal Guarello a Mario Salas y Victoriano Cerda

No conforme con criticar la labor del juez del partido, también criticó los dichos del entrenador acerero tras el encuentro. “Dios no cobra ni regala penales ni hace fallos a la medida de los clubes. Dijiste que Melipilla no merecía estar en Primera División, ¿y Huachipato? No merecen estar en Primera División”, cuestionó.

Además, también fustigó la labor del presidente del elenco de la Octava Región. “¿Victoriano Cerda habrá logrado algo alguna vez con buenas armas? Lo de ayer fue un asalto. Quería decirlo de entrada porque no pasaron piola. Perpetraste un acto vergonzoso”, apuntó directamente.