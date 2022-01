Histórico: Universidad Católica presentó a Helaine De Grange como subgerenta del fútbol femenino

Durante la jornada de este miércoles, Universidad Católica presentó a Helaine De Grange como subgerenta del fútbol femenino de los “Cruzados”. A través de una conferencia de prensa el presidente de la institución, Juan Tagle, junto al gerente deportivo, José María Buljubasich, dieron a conocer la noticia que marcará un hito en la precordillera.

“Es un tremendo honor y una gran responsabilidad asumir este nuevo cargo que ha sido creado en Universidad Católica. Agradezco y espero honrar a la institución con el desarrollo de una muy buena gestión. Trabajaremos para que nuestras jugadoras cuenten con las herramientas para desarrollarse de la mejor manera posible”, comentó la nueva subgerenta de la UC.

Helaine De Grange llegó como jugadora a Universidad Católica el año 2008. Desde entonces asumió la capitanía cruzada e incluso fue nominada a la Roja femenina. La temporada pasada cerró su etapa como deportista y hoy dio paso a una nueva labor que comenzará a partir del 1 de febrero.

Cabe recordar que el cuadro de San Carlos de Apoquindo fue eliminado en cuartos de final del torneo femenino 2021. Sin embargo, esperan mejorar los resultados de cara al periodo 2022. “Mi visión es que Católica se convierta en el mejor equipo de Chile. Si lo ha sido en los últimos 4 años en el fútbol masculino, no veo ninguna razón por el cual no convertirnos nosotras en el mejor equipo”, agregó la ex seleccionada nacional.

Finalmente, Juan Tagle tuvo palabras para mostrar su alegría tras el anuncio. “Esta noticia tiene que ver con una serie de iniciativas que la pandemia frenó, pero que creemos muy importante ejecutar para trabajar intensamente en mejorar nuestro fútbol femenino. Queremos aportar en la mejora de las condiciones de nuestras jugadoras”, cerró.