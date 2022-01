Edgar Merino, agente de Tiane Endler: “Si ella fuese estadounidense o europea, sería reconocida como la mejor del mundo hace tiempo”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda dialogó con Edgar Merino, el representante de Tiane Endler, arquera y capitana de la Selección chilena que viene de conquistar el premio The Best de la FIFA como la mejor portera del mundo.

Sobre el momento en que Tiane ganó el destacado galardón, Merino confesó que “en las veces anteriores ella había preparado un discurso muy bonito y emotivo, esta vez no preparó nada y decidió que fuera lo más natural posible. No tenía un papel. No miró el celular. Fue todo súper natural”.

“En el Balón de Oro se sabe el ganador antes de la ceremonia, pero en los tres años que Endler ha estado en la final del premio The Best, nunca nos han avisado, ni siquiera ahora que ganó. Estuvimos hasta el último momento con las expectativas a full”, reveló el agente de la guardameta.

El representante valoró el nuevo logró que obtuvo la capitana de La Roja Femenina, pero señaló que “el ser chilena ha hecho que todo le llegue un poco más tarde. Si ella fuese estadounidense, europea o brasileña, probablemente Tiane hubiese sido reconocida como la mejor del mundo hace tiempo atrás”.

El crecimiento de Tiane Endler para estar en el top mundial

Edgar Merino, quien también lidera la agencia Solo Cracks, pionera en gestión deportiva del fútbol femenino, comentó que Tiane ha mantenido una increíble forma de trabajar desde hace varios años.

“Para poder llegar a lo más alto, no basta con el talento. En el caso de Endler, lo que más destaco en su responsabilidad y ética de trabajo. Es extremadamente trabajadora, buena para corregirse, autoexigente y siempre piensa que puede mejorar”, agregó.

“Recuerdo que cuando estaba en Colo Colo, se quedaba entre 40 minutos y una hora después del entrenamiento junto con el entrenador de arqueros. Creo que son pocas las jugadoras que trabajan más que ella”, aseguró el agente deportivo.

Además, Merino afirmó que la arquera chilena pudo haber jugador en Real Sociedad por expresa petición de Claudio Bravo. “Fui a ver a Bravo cuando estuvo en Real Sociedad y le mostré videos de Tiane. Él se sorprendió y dijo “ataja más que yo, es muy buena”, luego la ayudó y hubo una posibilidad para que ella jugara ahí, pero después aceptó la beca para jugar y estudiar en Estados Unidos”, indicó.

Por último, el representante de Christiane Endler puntualizó en la próxima meta que tiene la portera nacional. “Tiane tiene mucha historia que contar y realizar. Ahora su sueño es la Champions League. Ya se puso ese nuevo objetivo y estoy seguro que lo va a cumplir en algún momento”, concluyó.