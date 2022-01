Christiane Endler: “Venir desde un país tan poco desarrollado en el fútbol femenino y ganar el premio The Best es un honor”

Christiane Endler conversó con FIFA desde Francia una vez que se consagró como el premio The Best a la mejor arquera de la temporada, instancia donde no escondió su emoción por este logro en su carrera.

“La verdad es que es una emoción muy grande, finalmente. Venir desde un país tan pequeño y tan poco desarrollado en el fútbol femenino, y llegar hasta aquí y ganar este premio es para mí un honor. Más, con las grandes porteras con las que estaba compitiendo. Estoy muy contenta de poder estar aquí una vez más y, finalmente, llevarme el premio”, comentó la portera, quien destacó el camino que recorrió para llegar hasta este reconocimiento internacional.

“Nunca pensé que llegaría donde estoy hoy porque, como te dije, en Chile no se conocía mucho el fútbol femenino y no había muchas oportunidades para desarrollarlo. Desde pequeña, claro, mis ídolos siempre fueron la mayoría hombres. Tuve muy pocas referencias femeninas. Pero, claro, una de las grandes porteras siempre fue Hope Solo y me gustaba mucho cuando era pequeña, Pero también recuerdo que mi primer gran ídolo fue Oliver Kahn, de Alemania. Y Claudio Bravo, también, siempre ha sido un referente, como arquero y portero chileno”, planteó Christiane Endler, que resaltó que su premio The Best es parte del progreso del fútbol femenino en Chile.

“Las competencias cada vez están más reñidas, los equipos están mejor reforzados. Está más profesional también el fútbol femenino. Creo que ha sido un avance muy importante. Sin duda, hay que seguir creciendo, seguir mejorando, pero creo que vamos por buen camino y el fútbol femenino cada vez está tomando mayor importancia a nivel mundial”, aseguró.

Christiane Endler y sus próximos desafíos tras ganar el premio The Best

La idea de la portera nacional es no quedarse aquí y ya sueña en volver a jugar su segundo Mundial Femenino tras lo hecho en Francia el 2019. “Espero que podamos clasificar con Chile. Segundo, creo que va a ser un Mundial inigualable. Al igual que Francia rompió todos los récords y presentó un Mundial de muy buena calidad con muy buena organización, creo que Australia y Nueva Zelanda van a hacer lo mismo y va a ser un gran espectáculo para todos a los que nos gusta el fútbol”, explicó, junto con aterrizar sus metas con el Olympique Lyon.

“He tenido una muy buena temporada. Estoy muy contenta de haber venido para acá. Me recibieron de forma increíble y hemos tenido un buen comienzo de temporada, ganando todos los partidos de liga y clasificando en Champions también. Así que espero que podamos ganar todo este año. Tenemos un gran equipo y se está trabajando muy bien”, aseguró la portera de 30 años, quien también se expresó en sus redes sociales.