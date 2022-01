Christiane Endler sobre el premio The Best en diálogo con ADN: “Es difícil dimensionar la importancia de estos premios”

Durante la jornada de este lunes, Christiane Endler ganó el premio The Best como la mejor portera del mundo y grabó su nombre en la historia del fútbol chileno.

Hace algunas semanas, la capitana de la Selección chilena conversó con ADN Deportes donde anticipó su participación en el premio entregado por la FIFA e hizo un balance del 2021 que la transformó en la primera portera sudamericana en ganar el The Best.

“Es difícil dimensionar estos premios y tomarle el peso de lo que son. Al menos me cuesta creerlo y darme cuenta de lo que he conseguido estos años. Pero también me enorgullece y me demuestra que he logrado mantener un nivel para estar en los mejores equipos y premiaciones del mundo. A veces es fácil llegar, pero mantenerse es difícil”, explicó Endler en diálogo con ADN.

Sobre el balance de 2021, donde ganó liga local con PSG y clasificó con la Selección chilena a los Juegos Olímpicos de Tokio, la portera nacional aseguró que “fue una año super positivo. Primero con la clasificación de Chile a los Juegos Olímpicos, luego conseguir el primer título local en la historia del PSG y finalmente poder partir a otro club”.

“Una siempre espera más con el rendimiento de la Selección y tiene la ilusión de hacer mejor las cosas, pero creo que en términos generales hicimos un buen campeonato con los recursos que teníamos”, agregó.

Finalmente, sobre su deseo de conseguir la Champions League, Christiane Endler explicó que “para mi es uno de los torneos que me gustaría ganar y por eso cambié de equipo, porque el Olympique de Lyon es un club que siempre apuesta a ganar todas las competencias. Creo que podemos llegar a la final si hacemos bien las cosas de aquí a Mayo”.

Las palabras de Pablo Millad y José Letelier sobre Christiane Endler

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), Pablo Millad, también se refirió al histórico premio The Best. “Es una felicidad inmensa por Tiane y todo lo que ha hecho por nuestro fútbol. Esto refleja que las cosas se pueden con mucho trabajo y sacrificio. Sin duda será un ejemplo para muchas porteras y jugadoras del fútbol chileno”, afirmó.

En esa línea, José Letelier, entrenador de Selección femenina y campeón con Christiane Endler de la Copa Libertadores 2012, explicó que “esto es muy relevante no solo para el fútbol femenino, sino que para todo el país. No estamos acostumbrados a que nuestros deportistas sean premiados y al más alto nivel y estamos muy contentos por el logro que ha obtenido”.

“Entendiendo que el fútbol femenino aún está en desarrollo, tener a una jugadora tan destacada abre muchas puertas e incentiva a todas las niñas que quieren practicar este deporte. Es relevante en todo sentido y esperamos que sea reconocida de la misma forma en Chile. Ojalá a futuro siga siendo la imagen de todas las deportistas a nivel nacional”, afirmó Letelier.