Nathalie Quezada y evolución del fútbol femenino en Chile: “Ya es hora de nivelar las condiciones”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda conversó con Nathalie Quezada, histórica delantera de Colo Colo y ex Deportes Puerto Montt, quien cuenta con una vasta trayectoria en la Primera División y ha formado parte de la Roja en sus distintas categorías.

La experimentada futbolista de 32 años analizó el presente del fútbol femenino en Chile y los desafíos que tiene por delante. “Vengo desde que se iniciaron las ramas femeninas. Hace años no habían lugares para jugar y muchas veces me tocó entrenar en estacionamientos. Ahora existe más apoyo. Aún falta para poder llegar al nivel de otros países, pero vamos en un buen camino”, señaló.

En esa línea, la goleadora se refirió al proyecto de ley que busca profesionalizar la actividad y fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. “Esperemos que esa ley se cumpla en un corto plazo. Junto con la Anjuff hemos luchado bastante para que las próximas jugadoras puedan tener un contrato con sus clubes. Si apuestan por el fútbol femenino se van a llevar muchas sorpresas y ya es hora de nivelar las condiciones”, apuntó.

Además, la campeona de la Copa Libertadores en 2012 con el “Cacique” y excompañera de Christiane Endler, tuvo palabras para hablar sobre el premio The Best que ganó la arquera. “Como excompañera de Tiane es un orgullo verla en el lugar que está. Es de otro planeta como siempre digo. No solo se merece ese premio, sino que muchos más por todo lo que ha hecho por el futbol femenino”, comentó.

Su paso por Deportes Puerto Montt

Nathalie Quezada pasó por Deportes Puerto Montt en la temporada pasada. La delantera partió del Estadio Monumental después de una década, donde además de haber conseguido el título continental con las albas, ganó trece veces el título de Primera División y convirtió más de 200 goles.

A pesar de no continuar en el sur durante 2022, la delantera explicó que “la partida de Colo Colo fue dura. Llegué a un equipo donde habían muchas compañeras pequeñas, pero me dieron la oportunidad de representar a Puerto Montt y feliz de poder aportar mi experiencia”.

Finalmente, la vice campeona de la Copa América Femenina 2018 proyectó su futuro en el fútbol y la ilusión de regresar a la Roja. “Es un sueño para mí volver a la Selección y trabajo día a día para lograrlo. Antes que me retire espero volver a vestir esa camiseta nuevamente. Pero hay que trabajar mucho para que ese sueño se cumpla”, cerró.