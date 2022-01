Extécnico de Deportes Copiapó: “Huachipato está jugando la promoción porque se la regalaron para ver si puede salvarse”

El extécnico de Deportes Copiapó, Erwin Durán, se refirió a la polémica liguilla de promoción que jugará su antiguo equipo frente a Huachipato.

En conversación con ADN Deportes, el actual entrenador de Deportes Puerto Montt fue claro en manifestar su opinión. “Huachipato está jugando esta promoción porque se la regalaron para ver si puede salvarse”, comentó.

El estratega añadió que “los jugadores de Copiapó han vivido muchos malos ratos y faltas de respeto hacia ellos”. Por la misma razón, Durán confía que los futbolistas puedan sacar la serie adelante que les permita conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno.

De todas maneras, el técnico anticipa el duelo entre Deportes Copiapó y Huachipato no será para nada sencillo. “Es un partido muy difícil, por algo un equipo jugaba en primera y otro en segunda. Hay cosas que pueden marcar la diferencia. Huachipato es un equipo joven que no está acostumbrado a este tipo de partidos. No será fácil “, adelantó.

¿Cuándo se juega la liguilla de promoción?

El duelo de ida entre Deportes Copiapó y Huachipato se jugará este sábado 22 de enero a las 18:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

El partido de vuelta por la promoción se disputará el miércoles 26 de enero a las 19:00 horas en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano.

La definición de este encuentro se dio tras sentencia final de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que revocó la expulsión de Deportes Melipilla y determinó el descenso de los “Potros” a la B por las irregularidades administrativas del club.