Bastián Yáñez: “Quiero salir campeón con Unión Española y salir al extranjero”

Bastián Yáñez fue una de las grandes figuras del 2021 de Unión Española y, en plena preparación de una nueva temporada con los hispanos, se plantea metas altas.

“Mi plan es seguir ganándome el puesto y el respeto del equipo. Sé que si salía a final del campeonato anterior lo haría siendo muy joven y habría sido apresurado. Preferí quedarme, preferí hacer otro año el doble mejor de lo que fue el 2021(…) Mi meta es salir campeón acá y luego pensar en salir al extranjero”, aseguró en dialogo con Revista Tribuna Andes.

Así mismo, Bastián Yáñez contó de sus sueños en el fútbol profesional más allá de Unión Española. “Me gustaría jugar en Argentina, uno de mis sueños es jugar en River Plate. Debe ser maravilloso estar en ese estadio, con esa hinchada, todos esos jugadores y el fútbol que practican ellos, de mucha posesión y mucho ataque por las bandas”, confesó el extremo de Santa Laura.

¿Y luego? “Dar el salto a la Premier League sería otro sueño cumplido. Desde chico digo que la liga inglesa es donde me gustaría estar, en el equipo que sea”, expuso el atacante de 20 años.

Bastián Yáñez y su nivel en Unión Española

Tras su debut profesional en 2018, la temporada pasada se consolidó como titular anotando 3 goles y dando 7 asistencias entre Torneo Nacional y Copa Chile siendo formado en el cuadro de Independencia.

“No se si existe una presión extra pero en mi caso, al ser hincha de Unión Española y querer jugar aquí obviamente, hay que esforzarse el doble porque suele pasar que por sentirse relajado finalmente a los juveniles nos terminan enviando a préstamo por no rendir como el equipo exige y algunos compañeros se empiezan a perder”, comentó quien llegó a estar nominado para jugar las clasificatorias pero se lesionó a los días del llamado.

“Fue muy triste la verdad, fueron tres días de mucha felicidad y de un instante a otro sucedió la lesión en el sóleo derecho y el no poder ir, el tener que bajarte de la convocatoria es súper duro. Si hubiese sido el caso de un jugador que ya ha estado 10 veces no sería lo mismo, pero yo, que recién estaba empezando,. lo único que quería era estar ahí. En ese momento se me derrumbaba el mundo”, recordó Bastián Yáñez, que espera consolidarse en el fútbol nacional.

“Siempre trato de tomar todo con mucha calma, creo que todo ha sido muy rápido y por lo general los jugadores de mi edad suelen cometer errores. Yo no quiero conformarme solo con eso, siempre he sido ambicioso, pero en el buen sentido, como el hacer las cosas bien y mejorar cada día“, cerró.