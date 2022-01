Barcelona le comunicó a Dembélé que debe “salir de forma inmediata del club”: el jugador respondió con sentido mensaje

La continuidad de Ousmane Dembélé en el Barcelona parece llegar a su fin. Así lo confirmó este jueves Mateu Alemany, director de fútbol del club “blaugrana”, quien le pidió al delantero francés dejar el equipo en este mercado de fichajes.

“Iniciamos conversaciones por el mes de julio. Durante todo este tiempo, seis o siete meses, hemos hablado y dialogado. El Barça ha hecho diferentes ofertas para que el jugador continuase con nosotros y esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes”, explicó el directivo.

“Hoy, día 20 de enero, a once días de cerrar el último plazo dentro de su contrato es evidente que el jugador no quiere continuar. En este escenario se le ha comunicado a él ya sus agentes que debe salir de forma inmediata”, agregó Mateu Alemany.

En su defensa, el futbolista publicó en su Instagram un sentido mensaje que podría anticipar su salida del club. “Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mí sin nunca poder justificarme. A partir de hoy, se acabó. Como lo saben, hay negociaciones y dejo a mi representante encargarse, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al fútbol”, escribió.

Las palabras de Xavi por el caso Dembélé

El director deportivo del Barça aseguró que la decisión “la ha determinado el entrenador (Xavi Hernández) y tiene todo nuestro apoyo y soporte. Nos parece una actitud absolutamente coherente”.

Este jueves el DT del cuadro “Culé” también se refirió a la teleserie que hizo que hasta la Federación de Fútbol de España se pronunciara por el caso. “No es una situación fácil ni agradable, pero priman los intereses del club. Que se quede sin jugar no es una situación que se contemple. O renueva o se va. O una cosa o la otra”, sostuvo Xavi.

“Estamos en una situación difícil. Si no renueva, el club debe buscar una solución. No podemos estar en esta situación. Hemos esperado mucho tiempo. Hace cinco meses que Mateu está en conversaciones y no podemos esperar más”, añadió el exvolante.

Cabe recordar que los dirigidos por Xavi viajaron hoy a Bilbao para jugar los octavos de final de la Copa del Rey con la ausencia de Dembélé, quien se quedó en Barcelona.

El extremo francés termina su contrato el 30 de junio de 2022 y los periódicos de España ya especulan sobre un posible acuerdo con el Manchester United para concretar su salida del cuadro “blaugrana”.