Pablo Milad y los cambios al reglamento del Torneo Nacional: “Queremos que haya fútbol, no denuncias constantes”

Durante la charla con ADN Deportes, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a las contingencias que ha debido vivir el fútbol chileno y que llevó a que el Consejo de Presidente realizara cambios al reglamento del Torneo Nacional.

El más urgente, en función de lo ocurrido con los reclamos que llevaron al descenso de Deportes Melipilla, dispuso que existirán 5 días desde que ocurrió el hecho y no desde que se tomó conocimiento del eventual error.

“Ahora el Comet será para todos en el fútbol profesional, se cambió todo el sistema de registro y hasta el árbitro tendrá la lista de jugadores habilitados. Queremos que haya fútbol, no denuncias constantes y queremos que los torneos terminen de buena forma. Esto no favorece a la imagen del fútbol chileno”, planteó Pablo Milad, quien lamentó que Deportes Copiapó aún no pueda jugar la Liguilla de Promoción para disputar el Torneo Nacional 2022.

“Fue un desenlace que nadie esperaba. Cuando me llama el presidente de Copiapó sobre las denuncias, no habían nuevos aporte y luego, por sugerencia de Ligas Profesionales, tuvimos la obligación de suspender porque no queríamos que en un momento se cambiaran a los actores de los partidos con los hechos consumados. Dejamos que los organismos autónomos de la ANFP funcionen y acatamos sus decisiones”, sentenció.

Otro cambio al reglamento del Torneo Nacional

También el covid-19 sigue presente en el desarrollo del fútbol nacional y, por lo mismo, el Consejo de Presidentes determinó que se suspenderán partidos si los planteles no disponen al menos de 10 jugadores profesionales.

Para evitar cualquier problema, Pablo Milad valoró la determinación de las autoridades de salud en los últimos días. “Ha variado el concepto de contacto estrecho y eso facilita la acción de verificar los jugadores que estén en condiciones, se exigirá un test de antígeno previo a los partidos. Eso nos abre un marco positivo para desarrollar los partidos”, comentó el presidente de la ANFP.