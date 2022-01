Marta Tejedor, ex DT de la Roja femenina sobre el premio The Best de Christiane Endler: “Es el colofón de una carrera a la que todavía le faltan muchos premios”

Marta Tejedor, ex directora técnica de la Selección chilena femenina entre 2007 y 2011, expresó su alegría luego que Christiane Endler consiguiera el premio The Best como la mejor arquera del mundo.

“Me enteré del premio de Tiane porque me escribió mucha gente de Chile. Me alegro muchísimo porque se lo merece. Era la arquera cuyo nombre se repetía mas veces para candidaturas de premio y creo que ya tocaba. Es el colofón a una carrera que todavía le faltan muchos premios más y espero que nos siga dando alegrías” explicó la española en conversación con ADN Deportes.

Tejedor compartió camarín con la capitana de la Roja en su paso por las categorías sub 17 y sub 20, donde Chile disputó el sudamericano 2008 y Endler ya era la arquera titular. Sin embargo, la experimentada DT explicó que en un principio la mejor portera del mundo no siempre defendió el arco y fue a probarse a la Selección como delantera.

“Tiane vino a probarse como delantera para conformar una primera Selección sub 17. En ese momento fue Marco Cornez, el ex arquero chileno, fue quien le propuso la idea de ser portera por el biotipo que tenía. Desde entonces ya tenía que algo en el carácter para poder atajar”, explicó.

La evolución de Christiane Endler en la Roja Sub 17

Luego de unos meses, la jugadora nacional pasó a ser la arquera titular de la Selección que disputó el Sudamericano Femenino en 2008. “Apenas terminó ese proceso ingresó a la categoría sub 20 siendo que tenia tres años de desventaja y cogió la titularidad enseguida. Cuando me marché de Chile siempre pensé que era la jugadora con más potencial y la más exportable”, aseguró Marta Tejedor.

Además, la ex DT de la Roja destacó las cualidades técnicas de la mejor arquera del mundo en 2021. “Aparte de su biotipo, ella es una jugadora muy inteligente, que entiende el juego. El arco requiere de tomar decisiones adecuadas y ella decide bien”, agregó.

“Es una jugadora muy líder. Quizás al principio no lo demostraba por su edad, pero lo demostró asumiendo la capitanía de la selección chilena y creo que eso es algo imprescindible en una jugadora como ella. Ha sabido mantenerse en el tiempo, en buena forma y sin lesiones. Por eso digo que este galardón es tan merecido. Es el premio a una trayectoria”, cerró.