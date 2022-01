Derbi entre Betis y Sevilla fue suspendido por el lanzamiento de un objeto a un jugador

El derbi andaluz entre el Real Betis y Sevilla fue suspendido por el lanzamiento de un objeto a Joan Jordán, futbolista blanquirrojo. El portero chileno Claudio Bravo estuvo en la banca de suplentes en el equipo de Manuel Pellegrini.

El encuentro válido por los octavos de final de la Copa del Rey se encontraba en el minuto 40 del primer tiempo, cuando el árbitro Ricardo De Burgos debió detener las acciones debido al grave incidente. El objeto, específicamente una barra, fue lanzado por parte de un “hincha” del Real Betis presente en el Benito Villamarín, estadio de los verdiblancos.

De acuerdo a información de Cadena Ser, el jugador impactado por el objeto habría sido trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Real Betis and Sevilla's Copa del Rey match was stopped after a Sevilla player was hit with an object during Betis' goal celebration. pic.twitter.com/Z7yVQUJwoo

— ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2022