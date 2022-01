Ñublense viajará a Uruguay para disputar dos amistosos frente a Peñarol y Nacional

En Chillán se preparan con todo de cara a la temporada 2022, donde deberá afrontar el Campeonato Nacional, Copa Chile y la Copa Sudamericana. Esta vez, Ñublense viajará a Uruguay para disputar una serie de amistosos ante los grandes equipos del fútbol charrúa: Nacional y Peñarol.

Según informó el periodista uruguayo Martín Charquero, el cuadro dirigido por Jaime García ocupará el lugar de Unión Santa Fe tras un grave brote de Covid-19 que afectó a seis jugadores del conjunto argentino. Por tanto, el equipo de Chillán tomará los pasajes a territorio charrúa con el objetivo de obtener roce internacional.

ATENCION. Ñublense de Chile (juega la Sudamericana) sustituye a Unión de Santa Fe ya que no puede viajar porque varios de sus futbolistas dieron positivo de COVID. El lunes será rival de Nacional y dos días después, jugará con Peñarol. — Martin Charquero (@MartinCharquero) January 11, 2022

¿Cómo será el calendario de Ñublense en Uruguay?

El primer desafío de los “Diablos Rojos” será el lunes 17 a las 21:30 horas ante el “Rey de Copas”. Mientras que el segundo encuentro está programado para el miércoles 19 a la misma hora frente a los “Aurinegros”.

Así, Ñublense tendrá una oportunidad única en Uruguay para probar nuevas variantes, tras la incorporación de Luis del Pino Mago (ex Universidad de Chile), Felipe Reynero (ex Cobresal) y Nozomi Kimura (ex Santiago Morning).

Cabe destacar que el elenco de la Región del Ñuble logró meterse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022 tras salir séptimo en el último Campeonato Nacional. En dicha instancia se medirán ante Unión La Calera.