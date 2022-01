Chile nunca ganó cuando Arturo Vidal estuvo ausente en las Clasificatorias a Qatar 2022

Durante la tarde de este viernes, la FIFA comunicó que Arturo Vidal recibió tres fechas de castigo, luego de ser expulsado ante Ecuador en la caída por 2-0 en noviembre pasado. El volante del Inter de Milán se perderá los partidos ante Argentina, Bolivia y Brasil, y solo podrá volver ante Uruguay por la última fecha de las Clasificatorias a Qatar 2022.

Chile ya ha disputado partidos con la ausencia del “King” y las estadísticas no son favorables cuando el volante nacional no está en el once de Martín Lasarte.

La Roja ha jugado un total de 14 partidos válidos por un cupo al Mundial de Qatar. De ellos, Arturo Vidal ha disputado solo 11 y en los tres duelos que no estuvo presente Chile empató o perdió.

Las estadísticas de Chile sin Arturo Vidal

El primero de ellos fue el 3 de junio de 2021, cuando Chile visitó a Argentina en la ciudad de Santiago del Estero. El resultado fue un empate 1-1 y Vidal se ausentó tras dar positivo por covid-19.

Cinco días más tarde, La Roja recibió a Bolivia en el Estadio San Carlos de Apoquindo y el resultado fue el mismo. Empate 1-1 con el recordado penal de Marcelo Martins en el epílogo del encuentro. Vidal aún estaba contagiado y aislado del resto del plantel.

Finalmente, el último partido que data sin la presencia del volante es del 7 de octubre de 2021, cuando Chile visitó a Perú en Lima y perdió por 2-0. En esa jornada, el “King” no pudo jugar por acumulación de tarjetas amarillas.

Cabe destacar que Arturo Vidal es el máximo anotador de La Roja junto a Alexis Sánchez, ambos con cuatro anotaciones en 14 partidos oficiales de las Clasificatorias.