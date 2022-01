La ambición de Santiago Escobar tras su presentación en Universidad de Chile: “Queremos que sea un proyecto a largo plazo”

Universidad de Chile presentó este lunes a su nuevo entrenador, Santiago Escobar, quien inició formalmente su trabajo a cargo del plantel azul para la temporada 2022.

“Es un día de felicidad. Llegamos a dirigir a un grande de Sudamérica como es la U. Estamos felices y orgullosos, comprometidos con la causa. Han depositado toda la confianza en nosotros. Tenemos contrato por un año, pero queremos que esto sea un proyecto a largo plazo. Es lo que vinimos a hacer acá“, aseguró el técnico colombiano, quien dijo no haber pensado demasiado respecto de la opción que se le ofreció por parte de Azul Azul.

“No tuve que pensar mucho. Es un club representativo del país, con una gran historia y un ADN que me encanta, con grandes jugadores. Para cualquier entrenador, llegar acá emociona ya desde que hubo un interés. Es un reto personal”, apuntó Santiago Escobar, quien dejó en claro que más allá de los nombres ya presentados e incorporados al trabajo, el mercado de pases no está cerrado en Universidad de Chile.

“Siempre en el fútbol el tema de las contrataciones no termina y más vamos a comenzar una pretemporada. Se están por definir algunas posiciones que hemos solicitado como cuerpo técnico. Van a llegar otros jugadores en distintas posiciones. En el transcurrir del día a día definiremos alguna otra opción“, planteó el DT de 57 años.

Una definición a la que suscribió el gerente deportivo del club, Luis Roggiero. “Tenemos claro el valor de una pretemporada. Cuanto antes podamos tener a sus jugadores, mejor, pero para actuar y tener ciertas condiciones favorables hay que aprender a ser pacientes. Trabajamos con urgencia, pero manteniendo los pies sobre la tierra”, sentenció.

Michael Clarke sacó la voz en la U

Durante la presentación de Santiago Escobar, sorprendió la aparición del presidente de Azul Azul, Michael Clarke, quien por primera vez se sometió a una conferencia de prensa pública.

En la instancia, aclaró la situación en torno a la partida de dos referentes de la última campaña, como Joaquín Larrivey y Ramón “Cachila” Arias. “Antes que terminara la primera vuelta se nos hizo presente la necesidad de renovar a Larrivey y Arias. Dada la importancia y performance de ambos, les hicimos una oferta formal y que eran muy buenas. Si las hubieran aceptado, serían parte del plantel. Todo el resto de lo que se habla son especulaciones”, dijo el directivo.

Además, desestimó las críticas en torno al secretismo respecto de aquellos que posibilitaron su ascenso a la presidencia de Universidad de Chile. “Hemos dicho pública y privadamente quienes son los dueños del club. La compra de las acciones de Carlos Heller fue adquirida por el fondo a través de una oferta pública de acciones y en ese proceso se puso a disposición un prospecto que hasta el día de hoy está publicado en la web del club quiénes son los dueños de ese porcentaje accionario. No hay mayores espacios para dudas ni hay representantes o gente ligada al fútbol”, zanjó.