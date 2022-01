Joaquín Larrivey le respondió al presidente de Azul Azul Michael Clark: “Qué lástima que no dijo la verdad, pero ya está”

Los días pasan y las palabras cruzadas siguen. Joaquín Larrivey no será parte de la Universidad de Chile en la temporada 2022 y tras su salida, se ha visto envuelto en declaraciones cruzadas con el mandamás de los azules, Michael Clark.

El presidente de Azul Azul tuvo palabras para el delantero este lunes en medio de la conferencia de prensa de presentación del nuevo DT universitario, Santiago Escobar.

La máxima autoridad de los azules dijo sobre el argentino que: “no estábamos de acuerdo de hablar a esa altura del año, pero dada la importancia en cancha hicimos una excepción y le hicimos una oferta en ese momento. Tuvieron su oferta por escrito, a mi juicio eran buenas por el esfuerzo del club, no bajábamos las condiciones económicas“, dijo.

“Esas ofertas no fueron aceptadas, y si lo hubiesen hecho serían parte del plantel 2022. Si no se renovó, fue porque lo mejor para el club era que lo mejor no se hiciera”, complementó Michael Clark.

Por ello es que la respuesta de Joaquín Larrivey no tardó en llegar: “que lastima que no dijo la verdad. Pero ya está. La gente sabe como son los dirigentes y como soy yo. No hay nada más que aclarar”, comentó brevemente a ADN Deportes.

La ambición de Santiago Escobar tras su presentación en Universidad de Chile: “Queremos que sea un proyecto a largo plazo” https://t.co/byVFvowb0t pic.twitter.com/ZAQygaScCJ — Radio ADN (@adnradiochile) January 3, 2022

Michael Clarke sacó la voz en la U

Durante la presentación de Santiago Escobar, sorprendió la aparición del presidente de Azul Azul, Michael Clarke, quien por primera vez se sometió a una conferencia de prensa pública.

En la instancia, aclaró la situación en torno a la partida de dos referentes de la última campaña, como Joaquín Larrivey y Ramón “Cachila” Arias. “Antes que terminara la primera vuelta se nos hizo presente la necesidad de renovar a Larrivey y Arias. Dada la importancia y performance de ambos, les hicimos una oferta formal y que eran muy buenas. Si las hubieran aceptado, serían parte del plantel. Todo el resto de lo que se habla son especulaciones”, dijo el directivo.

Además, desestimó las críticas en torno al secretismo respecto de aquellos que posibilitaron su ascenso a la presidencia de Universidad de Chile. “Hemos dicho pública y privadamente quienes son los dueños del club. La compra de las acciones de Carlos Heller fue adquirida por el fondo a través de una oferta pública de acciones y en ese proceso se puso a disposición un prospecto que hasta el día de hoy está publicado en la web del club quiénes son los dueños de ese porcentaje accionario. No hay mayores espacios para dudas ni hay representantes o gente ligada al fútbol”, zanjó.