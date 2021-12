Un 2021 soñado: Blackburn Rovers repasó los 20 goles de Ben Brereton en esta temporada

Ben Brereton cerró un 2021 soñado con su gran presente goleador en el Blackburn Rovers durante temporada de la Championship, sumado a su increíble irrupción en la Selección chilena como pieza clave en la ofensiva.

El delantero de La Roja rompió todo tipo de récord personal y se consolidó como uno de los jugadores más determinantes de la Segunda División inglesa.

Con 20 goles en 24 partidos, “Big Ben” se posiciona como el segundo máximo anotador del campeonato inglés, solo superado por el atacante serbio del Fulham, Aleksandar Mitrovic, quien tiene 22 tantos.

Y en este último día del 2021, el Blackburn Rovers hizo un repaso con todos los goles que marcó Ben Brereton por la Championship en esta temporada, dejando en evidencia la gran faceta goleadora del seleccionado nacional.

𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬, 𝐁𝐁𝐃! 🇨🇱

Enjoy all 2⃣0⃣ of @benbreo's @SkyBetChamp goals from the 2021-22 season, so far. 🔥#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/SIqnpggfMe

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 31, 2021