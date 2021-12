Presidente de Godoy Cruz “está dispuesto” a que Jeison Chalá se vaya a Universidad de Chile

Universidad de Chile sigue buscando opciones para sumar delanteros al plantel y el nombre del ecuatoriano Jeison Chalá ha sido uno de los que ha sonado en las últimas horas.

El delantero de 27 años pertenece a Godoy Cruz, donde apenas jugó cuatro partidos en lo que va de la temporada por distintos líos que explicaron en Argentina.

“Por disposición de Conmebol no pudo jugar en el primer semestre y se lesionó en el segundo. No ha podido demostrar lo que es. Pensábamos que era importante deportivamente pero no pudimos disfrutarlo. En los entrenamientos nos da la idea que es un jugador distinto”, planteó Alejandro Chapini, presidente del “Tomba”, en conversación con ADN Deportes.

Más allá del análisis, en el cuadro trasandino están disponibles a conversar para desprenderse de Jeison Chalá. “Quería salir de Godoy Cruz el próximo año y estaríamos dispuestos a ver qué se puede hacer para que pueda salir. Tenemos la intención de que juegue con nosotros, pero si tiene que salir estamos dispuestos“, reconoció.

Jeison Chalá tiene las puertas abiertas para emigrar a Chile

En la conversación con ADN Deportes, el presidente de Godoy Cruz hasta reconoció que ya han tenido sondeos desde Azul Azul para ver la situación del delantero, aunque no directamente.

“Una persona allegada a él nos hizo un correo y mensaje diciendo que es probable que la gente de Universidad de Chile se interese por él y le dijimos que estabamos dispuestos a hablar. Si lo acepta, veríamos las condiciones para que vaya allá. Tuvo un muy buen momento con el técnico que contrató la U y puede ser importante para el club”, explicó Alejandro Chapini.

Quien tuvo la opción de anotarle a Colo Colo jugando Copa Sudamericana con la Universidad Católica de Ecuador fue bien descrito por el mandamás del elenco de Mendoza. “Es un jugador muy rápido y buen asistidor. No lo vimos como goleador, pero sí juega mejor por la banda derecha”, cerró.