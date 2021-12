La selección chilena jugaría la UEFA Nations League a partir de 2024

Durante este viernes surgieron antecedentes en torno a nuevas implicancias de la cooperación entre UEFA y Conmebol, situación que podría llevar a la selección chilena a disputar la Nations League.

Según informó el periodista de ESPN, Dale Johnson, habría un acuerdo entre ambas confederaciones para que las diez selecciones sudamericanas disputen el torneo que reúne a las selecciones del Viejo Continente en cuatro zonas y que implica duelos durante las fechas FIFA que no contemplen partidos por clasificatorias a la Copa del Mundo.

La situación implicaría que la selección chilena y el resto de los países sudamericanos sean incluidos en la UEFA Nations League a contar del 2024, pero todos los partidos se jugarían en Europa.

Are you ready for the UEFA-CONMEBOL Nations League?

All 10 South American nations are planned to join the UEFA Nations League when the competition renews in 2024.

All games would still be played in Europe.

