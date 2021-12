La reflexión de Pancho Mouat sobre la salvación de la U: “Me alegraría que esto sirva para que haya un cambio de verdad”

Francisco “Pancho” Mouat, uno de los Tenores de ADN Deportes, no quiso estar ausente del análisis post partido en que la U se salvó de caer a la Primera B.

En su habitual tono reflexivo, el periodista y escritor no se explayó demasiados minutos pero fue contundente en su juicio acerca del presente azul.

“Estamos muy tocados. En el minuto 83 nos veíamos en la B . Me ha costado volver a pensar. No me quiero referir solo en lo emocionante, sino pensar en lo que viene para la U y como dejar de ser lo que somos para llegar a esta experiencia“, expuso “Pancho” Mouat, quien apuntó a los elementos que llevaron al club al crítico estado actual.

“La dirección de la U estuvo horrible y el plantel estuvo a segundos de llevar al club a la B”, soltó tajante el comentarista deportivo y furibundo hincha azul.

“Pancho” Mouat y el futuro de la U

En cuanto a lo que vendrá para el club, nuestro panelista del “clásico de las 2” buscó una mirada más esperanzadora.

“Me alegro por los jugadores y cuerpo técnico por el equipo en Primera, pero más me alegraría que esto sirva para que haya un cambio de verdad que el alma de la Universidad de Chile se comporte a la altura de una institución que no solo anhela triunfos sino también valores”, cerró.

Por de pronto, mañana lunes están citados todos los jugadores de Universidad de Chile a reunión con el gerente deportivo del club, Luis Roggiero, para zanjar quienes seguirán y quienes se irán de la institución.