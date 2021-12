Exgerente de Melipilla contradijo al presidente del club y aportó graves antecedentes: “Hubo arreglo de partidos”

El exgerente de Deportes Melipilla, Gino Valentini, aportó graves antecedentes en contra del presidente del club, Leonardo Zúñiga, en relación a la investigación por dobles contratos y arreglos de partidos que le están efectuando al club capitalino.

A pesar de que el mandamás de los Potros negó tajantemente que lo anterior sea realidad, un excolaborador suyo dijo totalmente lo contrario por medio de un documento.

En el comunicado, firmado ante notario y al cual tuvo acceso AS Chile, Valentino afirmó que “durante los años 2019 y 2020 la mayoría de los sueldos se pagaban en negro” y el responsable de hacerlo era él. Apunta directamente a Leonardo Zúñiga y Carlos Encinas (presidente y accionista de Melipilla, respectivamente) quienes le facilitaban un cheque por un monto registrado en las planillas de pagos en negro.

En esa línea, confirmó: “Cada mes la información que enviamos a la ANFP era falsa, porque solo incluía la información de los contratos oficiales y no el pago total que se le hacía a los jugadores. Por estos pagos en negro no teníamos documentación de respaldo de pagos, porque la idea era que no quedaran registrados en ninguna parte”.

Dentro de los futbolistas involucrados, Valentini apuntó a Gonzalo Lauler, Miguel Escalona, Gustavo Guerreño, Cristian Magaña, Nicolás Peranic, Miguel Sanhueza y Gonzalo Sosa. También subraya el caso de Mario Pardo, a quien “se le hizo un doble contrato que no fue entregado a la ANFP, en donde se acordaron dineros por fuera y que fue firmado por Leonardo Zúñiga”.

Otra grave denuncia

Junto a lo anterior, Valentini aseguró en el documento que no solo se trató de dobles contratos, sino que también de arreglo de partidos con otras instituciones.

“Existió arreglo de algunos jugadores rivales en los partidos donde se disputó el ascenso ante Vallenar y Unión San Felipe. Yo presencié conversaciones en donde se explicó cómo se realizarían estas maniobras”, lanzó.

“Quiero poder dar la cara a mi familia con tranquilidad de conciencia, de que no solo estoy arrepentido, sino que mi declaración pueda colaborar a que esto no se repita nunca más y se repare las situaciones que han causado daño a jugadores y otros clubes. Yo amo el fútbol, fui jugador y siempre he querido que la pelota no se manche“, agregó.

Finalmente, aseguró que Zúñiga y Encinas “han intentado ingresar a mi casa a la fuerza y me han ofrecido dinero para no hablar”.