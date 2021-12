Hincha que se tatuó rostro de Brereton luciendo una boina: “Me gusta el look. Ben es una leyenda”

Ben Brereton se llevó una gran sorpresa hace unos días al enterarse que un hincha del Blackburn Rovers hizo una locura por él: se tatuó en su barriga la imagen del delantero sacada de uno de los comerciales que realizó.

Lewis Hamill, de 26 años, decidió plasmar en su piel un diseño en donde se aprecia al atacante de La Roja luciendo una boina, abrigo y guantes, mientras bebe una bebida Pepsi.

“Tardó como cinco horas y, claro, dolió harto. Aunque todos los tatuajes que tengo me han dolido”, confesó el aficionado inglés en diálogo con LUN.

En cuanto a la explicación del por qué se tatuó esa imagen, el hincha británico señaló que “me gusta el look que lleva Ben Brereton en esa foto. Tengo varios tatuajes en el pecho que van en esa misma línea, con el tema de las boinas. Y quise tatuarme a Ben porque es una leyenda, un gran futbolista y un gran tipo”.

Por si fuera poco, Lewis Hamill se dirigió al lugar en donde entrena Blackburn Rovers para lucir el tatuaje frente a Ben Brereton. “Fui al campo de entrenamiento a mostrarle el tatuaje. Ben me dijo que ya lo había visto en las redes, pero se rió y me dijo que estaba genial. También me lo firmó, así que ese será mi próximo tatuaje”, afirmó.

Además, el joven de 26 años aseguró que ahora es un hincha más de La Roja gracias a la oportunidad que le dieron a “Big Ben”. “Creo que fue lo mejor para su carrera. Si no hubiese pasado, no sería la persona que todos aman hoy en día. Chile será mi segundo equipo en el Mundial, si es que clasifican”, concluyó el fanático.