Manuel Pellegrini: “Dirigir a la selección de mi país en un Mundial sería un gran logro”

Este domingo, válido por una nueva fecha del fútbol español, Real Betis sin Claudio Bravo y con Manuel Pellegrini sentando en la baca, venció por 3-1 al Levante y continuó su excelente campaña tanto en La Liga como lo que viene realizando en la Europa League, lo que una vez más lo posiciona como candidato a La Roja.

Artífice de lo que está realizando el cuadro español es Manuel Pellegrini. El entrenador chileno se supo ganar la confianza y el cariño del conjunto sevillano, pero los objetivos del “ingeniero” podrían estar en Chile.

Así lo adelantó en conversación con 24 horas, donde aseguró en una entrevista que: “personalmente creo que dentro de mi carrera dirigir a la selección de mi país en un Mundial sería un gran logro“, indicó.

Respecto a la posibilidad de asumir en algún momento el banco de La Roja, Manuel Pellegrini comentó que “tendría que ver con qué personas me siento a conversar. No voy a ver si clasifica Chile a un Mundial o no, creo que el desarrollo del fútbol es mucho más importante que eso”.

“Me gustaría muchísimo aportar toda mi experiencia de afuera para que el fútbol se desarrollara”, cerró el entrenador chileno con pasos en Europa por Villarreal, Real Madrid, Málaga y Manchester City.