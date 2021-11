Carlos Palacios y su presente en Brasil: “He trabajado dentro y fuera del club para mejorar”

El atacante del Inter de Porto Alegre, Carlos Palacios, conversó con la web oficial de su club sobre el buen nivel que ha ido mostrando en Brasil.

Ya lleva cuatro duelos seguidos de titular en el cuadro “colorado” y ha completado dos asistencias en sus últimos tres encuentros, algo que tiene satisfecho al ex Unión Española.

“Me estoy sintiendo muy bien. He trabajado tanto dentro como fuera del club, tratando de mejorar y ayudar a los compañeros. He podido dar un par de asistencias, me siento feliz por eso, pero lo mas importante es ayudar al equipo y quedar cerca de la clasificación a Copa Libertadores”, apuntó Carlos Palacios, quien lamentó el no haber celebrado aún un gol en Brasil.

“Rabia e impotencia pro como se dan las cosas, pero trato de dar lo mejor. El gol se dará en algún momento. El arquero la sacó en la linea,el defensa también, pero espero que pronto llegue ese gol”, confesó.

Carlos Palacios y su futuro en Brasil

Todo apunta a que el joven atacante nacional volverá a ser titular este miércoles, cuando a las 21:30 horas de Chile, el Inter de Porto Alegre visite al Fluminense por la fecha 35 del Brasileirao.

“Será un partido muy difícil. Fluminense es un gran rival, va a querer los 3 puntos. Tenemos que salir a proponer nuestro juego para lograr la victoria y estar mas cerca del objetivo que nos propusimos”, señaló el jugador de 21 años.

Es un duelo decisivo para el club de Carlos Palacios, considerando que Inter de Porto Alegre y Fluminense están separados por un punto y se mantienen a 4 unidades de meterse en zona de clasificación a Copa Libertadores.

Más allá de eso, el atacante nacido en Renca se planteó cada vez más adaptado a la vida en Brasil. “Me siento en casa, muy cómodo. Mucha gente ha trabajado conmigo para que me sienta cómodo, agradezco su ayuda y la confianza en mi”, cerró.