Para aplaudir: el espectacular gol de chilena de Robert Lewandowski bajo la nieve en Champions League

Durante la jornada de este martes, Robert Lewandowski se robó las miradas del mundo del fútbol con un increíble gol de chilena en el duelo entre Dinamo de Kiev y Bayern Múnich por la quinta fecha de la fase de grupos de Champions League.

Bajo la nieve presente en Ucrania, el goleador polaco mostró toda su categoría al conectar un rebote dentro del área con una magnífica chilena, con la cual clavó el balón en el arco rival y abrió la cuenta para los “Bávaros” al minuto 14.

La gran acción de Robert Lewandowski fue celebrada por todo el plantel del cuadro alemán. Luego, a los 42′, Kingsley Coman amplío la ventaja para los forasteros y decretó el 2-0 momentáneo con el cual se fueron al entretiempo.

Revisa a continuación el increíble gol de chilena de Robert Lewandowski:

Just like that! Robert #Lewandowski is on another level #DYNFCB #UCL pic.twitter.com/NmAFKWun5L

— Bart Nowak (@bartnowak79) November 23, 2021